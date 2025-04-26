Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok kazandıran 3 hisse

BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 1,24’lük artışla tamamlarken, yatırımcısına en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu. İşte detaylar...

Borsa İstanbul’da 21-25 Nisan haftası, hem yurt içi hem de küresel gelişmelerin etkisiyle yoğun bir seyir izledi. Küresel ölçekte ABD ile Çin arasında artan gerilim, iç piyasada ise İstanbul’da yaşanan depremler ve siyasi gelişmeler, BIST 100 endeksinin yön arayışında belirleyici rol oynadı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hafta içinde bir gün işlem yapılmaması, işlem hacminde düşüşe yol açtı.



BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,24 değer kazanarak tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 2,65, sanayi endeksi ise yüzde 1,63 oranında yükseldi. Sektörel bazda en dikkat çekici performans, yüzde 20,07'lik artışla finansal kiralama ve faktoring sektöründen geldi. Öte yandan, sigorta sektörü yüzde 3,12 düşüşle en fazla değer kaybeden alan oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Geçen hafta BIST 100 endeksinde yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan hisse, yüzde 21'lik artışla Borusan Yatırım (BRYAT) oldu. Borusan'ı yüzde 15,07 yükselişle Tofaş (TOASO) ve yüzde 13,37’lik değer kazancıyla Galatasaray Sportif AŞ (GSRAY) takip etti.



HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Öte yandan, haftayı en kötü tamamlayan hisse yüzde 17,99 düşüşle Grainturk Holding (GRTHO) oldu. Onu, yüzde 11,24 değer kaybeden Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 9,63 gerileyen Enerya Enerji (ENERY) izledi.

İŞLEM HACMİ VE PİYASA DEĞERLERİ

Resmi tatil nedeniyle haftalık işlem hacmi önceki haftaya kıyasla düşerek 375 milyar 968 milyon TL’ye geriledi. En yüksek işlem hacmine sahip hisse ise 24 milyar 839 milyon TL ile Akbank (AKBNK) oldu. Türk Hava Yolları (THYAO) 23 milyar 597 milyon TL ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 23 milyar 587 milyon TL işlem hacmiyle ilk üçte yer aldı.



BIST 100’de yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri ise 8 trilyon 575 milyar TL’ye çıktı. Bu alanda Aselsan (ASELS) 616 milyar 968 milyon TL’lik piyasa değeriyle listenin zirvesinde bulunurken, onu 438 milyar 495 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 430 milyar 920 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) takip etti.