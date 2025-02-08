Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler

Borsa İstanbul’da hareketli bir hafta geride kalırken, BİST 100 endeksi yüzde 0,53’lük düşüşle 9.951 puanda haftayı tamamladı. Hafta boyunca en düşük 9.619 ve en yüksek 9.962 seviyelerini gören endeks, kapanışı haftalık zirveye yakın bir noktada gerçekleştirdi.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyon verisi yüzde 5,03 ile beklentileri aşarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltti. Bu gelişmeler iç piyasada dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.



ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞINDA YENİ ADIMLAR

ABD ve Çin, karşılıklı gümrük vergilerini uygulamaya koyarken, Trump yönetimi Kanada ve Meksika’ya yönelik ek vergi kararını bir ay erteledi. ABD’nin Gazze’ye yönelik politikaları ise yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

2024 SON ÇEYREK BİLANÇOLARI AÇIKLANDI

2024 yılının son çeyreğine ait bazı büyük şirketlerin finansal sonuçları belli oldu.



Vakıfbank (VAKBN): 13,16 milyar TL

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): 3,099 milyar TL

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (OTKAR): -704,51 milyon TL

PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistlere göre BİST 100 endeksinde 9.550-9.620 puan aralığı destek seviyesi olarak izlenirken, 10.000 puan psikolojik direnç noktası, 10.150 seviyesi ise teknik direnç bölgesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta yurt içi veri akışının sakin geçmesi beklenirken, küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri (TÜFE ve ÜFE) yakından takip edilecek.





HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

1. Fenerbahçe (FENER): 46,72 TL (-%11,01)

2. ALFA Solar Enerji (ALFAS): 66,35 TL (-%9,54)

3. Smart Güneş Teknolojileri (SMRTG): 40,70 TL (-%7,79)

4. Halkbank (HALKB): 18,85 TL (-%7,51)

5. Vakıfbank (VAKBN): 25,58 TL (-%6,85)

6. Emlak Konut GYO (EKGYO): 14,25 TL (-%6,68)

7. Karsan (KARSN): 11,27 TL (-%6,40)

8. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): 12,80 TL (-%5,95)

9. İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN): 42,22 TL (-%5,55)

10. Trabzonspor (TSPOR): 1,05 TL (-%5,41)



HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELERİ

1. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 9,75 TL (+%12,07)

2. OYAK Çimento (OYAKC): 25,70 TL (+%5,94)

3. Batı Söke Çimento (BSOKE): 14,04 TL (+%5,80)

4. Kardemir D (KRDMD): 28,86 TL (+%5,71)

5. Çelebi Hava Servisi (CLEBI): 2.023,00 TL (+%5,20)

6. Koza Altın İşletmeleri (KOZAL): 23,70 TL (+%4,96)

7. Ereğli Demir Çelik (EREGL): 23,42 TL (+%4,37)

8. Gübre Fabrikaları (GUBRF): 278,00 TL (+%4,22)

9. Aksa Akrilik (AKSA): 12,00 TL (+%3,99)

10. Koza Anadolu Madencilik (KOZAA): 72,15 TL (+%3,81)