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 | İrem Çınar

Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler

Borsa İstanbul'da bazı yatırımcıların yüzleri güldü. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96'lık artışla 9.668,36 puandan kapattı. Peki, bu hafta en çok hangi hisseler kazandırdı, hangileri kaybettirdi? İşte haftanın yıldızları ve düşen hisseleri…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 12:36

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta dalgalı bir seyir izledi. Endeks, haftalık işlem aralığında en düşük 9.516,86 puanı görürken, en yüksek 9.771,71 puana kadar yükseldi. Endeks bazında bakıldığında mali endeks haftayı yüzde 5,51 oranında değer kazanarak 11.459,32 puandan tamamladı. Hizmetler endeksi yüzde 2,21 artışla 10.010,15 puana yükselirken, sanayi endeksi yüzde 2,37 primle 12.796,52 puana ulaştı. Öte yandan teknoloji endeksi haftayı yüzde 2,82 oranında değer kaybıyla 20.114,98 puanda kapattı.

Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler

HAFTANIN YILDIZ HİSSELERİ

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında yatırımcısına en fazla kazandıran hisse, yüzde 18,65'lik yükselişle Enerya Enerji oldu. Enerya’yı yüzde 17,58’lik artışla Margün Enerji ve yüzde 16,44’lük değer artışıyla Girişim Elektrik Sanayi izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Bu hafta değer kaybeden hisseler arasında ilk sırada yüzde 18,82 düşüşle Çelebi Hava Servisi yer aldı. Onu yüzde 17,11’lik kayıpla Oba Makarnacılık ve yüzde 13,54’lük düşüşle Batıçim Batı Anadolu Çimento takip etti.

Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Piyasa değeri açısından Borsa İstanbul’un en değerli şirketi 632 milyar 16 milyon lira ile ASELSAN olurken, onu 475 milyar 860 milyon liralık piyasa değeriyle Garanti BBVA, ardından da 404 milyar 340 milyon lirayla Türk Hava Yolları izledi.

Borsa yatırımcıları açısından hareketli geçen bu hafta, enerji sektöründeki güçlü performans ve mali endeksin yükselişiyle dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda yatırımcıların gözü açıklanacak yeni verilerde ve olası faiz kararlarında olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsa İstanbul niye düşüyor?
Endeksin birçok düşme sebebi vardır. Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırması, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.
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