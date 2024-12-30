Borsada işlem yapacaklar dikkat! Yılbaşı tatili nedeniyle işlem günleri değişiyor
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:31
Borsa İstanbul'da yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
Borsa İstanbul yılbaşı tatiline giriyor. Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
BORSADA 1 OCAK'TA İŞLEM YAPILMAYACAK
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin günü değişiyor. Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.
Buna göre;
- Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü yapılacak.
- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
- 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.
Kaynak: tgrthaber.com