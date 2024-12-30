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Borsada işlem yapacaklar dikkat! Yılbaşı tatili nedeniyle işlem günleri değişiyor

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:31

Borsa İstanbul'da yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul​ yılbaşı tatiline giriyor. Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Borsada işlem yapacaklar dikkat! Yılbaşı tatili nedeniyle işlem günleri değişiyor - 1. Resim

BORSADA 1 OCAK​'TA İŞLEM YAPILMAYACAK

Resmi tatil​ nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin günü değişiyor.  Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

Borsada işlem yapacaklar dikkat! Yılbaşı tatili nedeniyle işlem günleri değişiyor - 2. Resim

Buna göre;

  • Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü yapılacak.
  • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
  • 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

Borsada işlem yapacaklar dikkat! Yılbaşı tatili nedeniyle işlem günleri değişiyor - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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