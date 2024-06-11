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Borsada işlem yapanlar dikkat! Yarın son gün

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Haziran 2024 12:19 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:31
Borsada işlem yapanlar dikkat! Yarın son gün

Borsadaki yatırımlarını nakde çevirmek isteyenler için yarın son gün! Eğer işlemler perşembe gününe kalırsa tahsilat ve ödemeler 20 Haziran perşembe günü yapılacak.

Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran gününe denk geliyor. Bu nedenle borsada işlem yapan yatırımcıların hisselerini nakde çevirmek için yarın işlem yapmaları gerekiyor.

İŞLEM TARİHLERİ DEĞİŞECEK

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre, Borsa İstanbul'da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.

ÖDEMELER 7 GÜN SONRAYA KALACAK

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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