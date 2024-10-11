Borsada kazandıran efsane taktik yeniden gündemde! 1 milyon dolarlık iddia

11 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:23

Warren Buffett'ın pasif yatırımlara olan inancı, uzun vadede birçok yatırım yöneticisinden daha başarılı olacağı fikrine dayanıyor. Onun S&P 500 endeks fonu stratejisi, bugün de yatırımcılar için güçlü bir seçenek olarak görülüyor.

2007 yılında Buffett, S&P 500’e yatırım yapmanın hedge fon yöneticilerini 10 yıl içinde geride bırakacağını öngörerek 1 milyon dolarlık bir iddiaya girdi. 2017’ye gelindiğinde kazanan Buffett oldu ve bu yatırım anlayışının geçerliliğini kanıtladı.

1 MİLYON DOLARLIK İDDİA

Günümüzde de birçok yatırımcı, borsa yatırım fonları aracılığıyla S&P 500 üzerine benzer bir risk alıyor. CNBC’nin haberine göre, bu tür yatırımların başarısının ne kadar süreceği tartışılıyor.

S&P 500 Endeksi, Amerika'nın en büyük 500 şirketini içerir ve piyasa değeri ağırlığına göre düzenlenir. Şirketlerin borsadaki ağırlığı, piyasadaki tüm hisselerinin toplam değerine dayanır ve endeks, her üç ayda bir yeniden dengelenir.

ABD’deki en büyük üç borsa yatırım fonu (ETF) S&P 500 Endeksi’ni takip ediyor: SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV), ve Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Morningstar verilerine göre, bu fonlar ETF pazarının %17’sini oluşturuyor. 2024 yılında, Vanguard’ın VOO fonu ilk dokuz ayda 71 milyar dolarlık net girişle zirveye oturdu. Bu, SPY'nin 2023’teki rekorunu 20 milyar dolar aşarak büyük bir başarı sağladı.

ENDEKS PERFORMANSI YAVAŞLAYABİLİR

2024 yılı itibarıyla S&P 500 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam etti. Yıl başından itibaren %20 yükselen endeks, son 12 ayda ise %33 arttı. ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde güçlü performans göstermesi, uzmanların tahminlerini aştı.

Raymond James’in Baş Yatırım Sorumlusu Larry Adam, beklenen sert durgunluğun gerçekleşmediğini belirtiyor. Florida merkezli firma, ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapacağını öngörüyor, ancak hisse senetlerindeki artışın gelecek yıl daha sakin olacağını düşünüyor.

Adam, 2024’te borsalarda daha sessiz bir performans olacağını öngörüyor. "Piyasalarda hâlâ yukarı yönlü hareketler olacak, ancak daha sessiz kalacak" diyor. Özellikle seçim dönemlerinde piyasaların belirsizlikten hoşlanmadığını ve bu süreçte Wall Street endekslerinin genellikle %1,5 oranında gerilediğini hatırlatıyor. Ancak iyi haber şu ki, bu kayıplar genellikle hızla telafi ediliyor.

Goldman Sachs da S&P 500'ün 2024 yılında beklenenden daha fazla kazanç sağlayacağını düşünerek tahminini 5.600 puandan 6.000’e çıkardı. Fundstrat’tan Tom Lee ise, S&P 500 için yıl sonu hedefini 6.000 puan olarak belirtti.

UZUN VADEDE S&P 500’E KARŞI GELMEK ZOR

S&P 500’e yatırım yapmak, yıllardır popüler bir strateji olmaya devam ediyor. Morningstar Pasif Strateji Araştırma Direktörü Bryan Armour, endeks fonlarının başarısının sağlam temellere dayandığını ve değişmeyeceğini belirtiyor. Endeks yatırımı, zamanı doğru yakalamaya çalışmaktan kaçınan, "kur ve unut" yaklaşımını destekliyor. Ancak, sadece bir S&P 500 fonuna yatırım yapmanın, portföyde çeşitlilik eksikliği nedeniyle belirli riskler doğurduğu da unutulmamalı.

Candence Wealth Partners’tan Sean Williams, "S&P 500 son birkaç yılda yatırımcılar için en iyi seçenek oldu, bu yüzden insanlar 'Neden başka bir şey deneyeyim ki?' diyor" şeklinde uyarıyor. Ancak her şeyin tek bir yatırım aracına bağlı kalmasının riskli olduğunu vurguluyor. Williams, küçük ve orta ölçekli şirketler, uluslararası yatırımlar ve gayrimenkul gibi alternatif yatırım araçlarının da önemine dikkat çekiyor.

S&P 500 stratejisi, belirli şirketlerin endeksteki yüksek ağırlıkları nedeniyle yoğunlaşma riskini de beraberinde getiriyor. Örneğin, Apple, Microsoft, Nvidia ve Broadcom gibi teknoloji devleri endeksin %31,7’sini oluşturuyor.