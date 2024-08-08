Borsada kazandıran tek spor kulübü belli oldu!
Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri en fazla değerlenen takım belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş geçen ay yatırımcısına kaybettirirken hisseleri yüzde 1,4 yükselen Trabzonspor yatırımcısına tek kazandıran kulüp oldu. Yıl bazında ise durum farklı
Yeşil sahalarda devam eden rekabet Borsa İstanbul'a taşındı. Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında en çok kazandıran Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği oldu. Böylelikle Trabzonspor geçen ay kazandıran tek spor şirketi olarak kaydedildi.
TEK KAZANDIRAN TRABZONSPOR
Borsa'da spor endeksi geçen ay yüzde 16,9 değer kaybetti. Spor endekslerinde kayıplar sürerken işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri geçen ay yüzde 1,4 yükselen Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 10,5, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 21,8, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 25,9 kaybettirdi.
EN FAZLA FENERBAHÇE KAZANDIRDI
Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe yüzde 53,2, Trabzonspor 38,5, Galatasaray yüzde 25,4 kazandırırken, Beşiktaş yüzde 37,3 kaybettirdi. Spor şirketleri yıl başından bu yana kazandırdı. Analistler transfer sezonunun başlamasıyla spor hisselerinde hareketlilik görüldüğünü ifade ettiler.
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, temmuz ayını 13 milyar 867 milyon 98 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.
Fenerbahçe'yi, 8 milyar 532 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 224 milyon lirayla Beşiktaş, 5 milyar 575 milyon lirayla Trabzonspor izledi.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2023, Haziran 2024, Temmuz 2024, kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: