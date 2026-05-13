"Yatırımcıyı yanıltmaya yönelik işlemler" ve "KAP açıklamaları" gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında A.V.O.D. Gıda'nın patronları Nazım T. ve Burak K. gözaltına alındı.



SPK, A.V.O.D. Gıda adlı şirketin patronları Nazım T. ve Burak K. hakkında, "yatırımcıyı yanıltmaya yönelik işlemler ve KAP açıklamaları" nedeniyle dört gün önce suç duyurusunda bulunmuştu. 'Küçük yatırımcının alın teri üzerinden haksız kazanç sağlandığı' iddiaları üzerine yapılan suç duyurusunu değerlendiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı.

HABERİN ÖZETİ Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 2 gözaltı A.V.O.D. Gıda'nın patronları Nazım T. ve Burak K., yatırımcıyı yanıltmaya yönelik işlemler ve KAP açıklamaları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. SPK, A.V.O.D. Gıda'nın patronları Nazım T. ve Burak K. hakkında dört gün önce suç duyurusunda bulunmuştu. 'Küçük yatırımcının alın teri üzerinden haksız kazanç sağlandığı' iddiaları üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, firma yetkilisi konumundaki Burak K. ve Nazım T.'nin piyasa dolandırıcılığı niteliğinde eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Bu faaliyetler sonucu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesi kapsamında yaklaşık 15 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı iddia edildi. Operasyonda Burak K. İzmir'de, Nazım T. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, SPK tarafından hazırlanan raporun incelenmesi neticesinde, firma yetkilisi konumundaki Burak K. ve Nazım T. isimli kişilerin, pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlerle piyasa dolandırıcılığı niteliğinde eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ileri sürüldü. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesi kapsamında suç teşkil eden faaliyetler sonucu yaklaşık 15 milyon liralık haksız kazanç sağladıklarının belirlendiği iddia edildi.

Soruşturmaya ilişkin bugün İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonda şirketin patronları Burak K. İzmir'de, Nazım T. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.