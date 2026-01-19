Borsada ‘Muhteşem Yedili’ efsanesi bitiyor

Kategoriler
Wall Street’in yıllardır parlayan teknoloji devleri, yapay zekâ yatırımlarındaki farklı tercihler nedeniyle aynı çizgide buluşamıyor. Uzmanlara göre bu yedi şirketten yalnızca birkaçı liderliğini koruyabilecek.
Bir dönem Wall Street’in tartışmasız yıldızları olarak anılan ve “Muhteşem Yedili” diye adlandırılan teknoloji devleri, artık tek vücut gibi hareket etmiyor. Yatırımcıların yapay zekâ harcamalarına daha temkinli yaklaşması, bu hisseler arasındaki farkları görünür hale getirdi.
2025 performansları tabloyu net biçimde ortaya koyuyor. Yıl boyunca yalnızca Alphabet ve Nvidia, S&P 500’ün üzerinde getiri sağladı. Microsoft, Meta, Apple, Amazon ve Tesla ise piyasa ortalamasının gerisinde kaldı. Fon yöneticileri artık “Muhteşem Yedili” tanımının otomatik bir başarı göstergesi olmadığını söylüyor.
The Wall Street Journal’ın aktardığına göre Bahnsen Group Yatırım Direktörü David Bahnsen, bu şirketleri bir arada tutan tek ortak noktanın trilyon dolarlık piyasa değerleri olduğuna dikkat çekiyor. Bahnsen’e göre hisseler arasındaki korelasyon neredeyse tamamen kopmuş durumda.
Ayrışmanın merkezinde ise yapay zekâ stratejileri var. Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta; dev veri merkezleri ve yapay zekâ modelleri için milyarlarca dolarlık yatırımlarla “hiper ölçekleyici” konumlarını güçlendiriyor. Nvidia da çip pazarındaki baskın rolü sayesinde bu yarışta öne çıkmayı sürdürüyor.
Buna karşılık Apple’ın yapay zekâ tarafında rakiplerine göre geride kaldığı eleştirileri artıyor. Tesla cephesinde ise elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama, hisse performansını baskılayan ana unsur olarak öne çıkıyor.
“Muhteşem Yedili” ifadesini literatüre kazandıran isimlerden Bank of America stratejisti Michael Hartnett, bu grubun da tıpkı filmlerdeki hikâyeler gibi dağılabileceğini savunuyor. Hartnett’e göre sonunda yalnızca yapay zekâ dönüşümünü gerçekten başarabilen birkaç şirket ayakta kalacak.
Bu görüş, bireysel yatırımcı davranışlarına da yansımış durumda. Son dönemde ilginin teknoloji hisselerinden çıkıp sağlık ve enerji gibi sektörlere kaydığı görülüyor. Özellikle Tesla’da günlük perakende işlem hacminin, iki yıl önceki zirvesine kıyasla 2025’te yüzde 43 düşmesi dikkat çekici bir sinyal olarak öne çıkıyor.