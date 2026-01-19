Borsada ‘Muhteşem Yedili’ efsanesi bitiyor

YAPAY ZEKÂ YARIŞI DENGELERİ BOZDU

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre Bahnsen Group Yatırım Direktörü David Bahnsen, bu şirketleri bir arada tutan tek ortak noktanın trilyon dolarlık piyasa değerleri olduğuna dikkat çekiyor. Bahnsen’e göre hisseler arasındaki korelasyon neredeyse tamamen kopmuş durumda.

Ayrışmanın merkezinde ise yapay zekâ stratejileri var. Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta; dev veri merkezleri ve yapay zekâ modelleri için milyarlarca dolarlık yatırımlarla “hiper ölçekleyici” konumlarını güçlendiriyor. Nvidia da çip pazarındaki baskın rolü sayesinde bu yarışta öne çıkmayı sürdürüyor.