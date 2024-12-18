Borsada otomotiv hissesi olan ve hisse almayı düşünenler dikkat! Dev banka hedef fiyatlarını güncelledi

18 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:28

HSBC, Türk otomotiv hisselerinde hedef güncelledi ve 2025 yılı beklentilerini açıkladı. HSBC, Doğuş Otomotiv, Ford Otosan, Tofaş ve Türk Traktör hisselerini değerlendirerek yatırım tavsiyelerini sıraladı.

HSBC​, Türk otomotiv​ sektörüne ilişkin çarpıcı bir analiz yayımladı. Raporda, Türkiye​'de otomotiv sektörünün 2025​'te izleyeceği yola dair ipuçları yer aldı. HSBC, şirketlere yönelik hedef fiyatlarını güncelledi.

HSBC OTOMOTİV HİSSELERİNDE HEDEF FİYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Pandemiden bu yana sektörün yaşadığı zorlukların aşılmaya başlandığını ifade eden HSBC, önümüzdeki yılın ikinci yarısında daha ılımlı bir enflasyon, olası faiz indirimleri ve daha iyi bir tüketici ortamının desteği ile otomotiv sektörünün daha iyi bir süreç geçireceğini ifade etti.

Otomotiv sanayinde Doğuş Otomotiv, Ford Otosan, Tofaş ve Türk Traktör hisselerini değerlendiren HSBC;

Ford Otosan için "AL"

Doğuş Otomotiv için "TUT"

Tofaş için "TUT"

Türk Traktör için "TUT" tavsiyesinde bulundu.

Hedef fiyat tahminleri şöyle;

Doğuş Otomotiv hisseleri için 320 TL'den 240 TL'ye,

Tofaş hisseleri için 310 TL'den 220 TL'ye,

Türk Traktör hisseleri için 950 TL'den 825 TL'ye indirildi.

Ford Otomotiv'in hedef fiyatı ise 1.370 TL olarak korundu.

12 aylık getiri beklentileri şöyle;