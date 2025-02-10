Borsada yabancıdan sürpriz hamle!

Borsa İstanbul'da son aylarda yerli yatırımcılar ağırlıklıydı. Yabancılar ise uzun süredir mesafeli duruyordu. Ancak Merkez Bankası'nın açıkladığı son verilere göre bu durum değişmeye başladı. Yabancı yatırımcılar tam beş ay sonra borsada üst üste iki hafta net alıcı oldu!

BIST 100 ENDEKSİ ZORLANIYORDU

BIST 100 Endeksi, geçtiğimiz temmuz ayında zirveye çıktıktan sonra düşüşe geçmişti. 10 bin 200 puan seviyesini altı kez aşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Yurt içindeki yatırımcılar paralarını daha çok sabit getirili yatırım araçlarına yönlendirdi. Yabancılar ise beklemedeydi.

İKİ HAFTADA 434 MİLYON DOLARLIK ALIM

Ancak son iki haftada tablo değişti. Yabancılar, 24 Ocak haftasında 345 milyon dolar, 31 Ocak haftasında ise 89 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Böylece 20 Eylül’den sonra ilk kez iki hafta üst üste borsada net alıcı oldular.

TAHVİL PİYASASINDA DA HAREKET VAR

Bu yıl içinde yabancıların borsadaki toplam net alımı 197.5 milyon dolara ulaştı. Devlet tahvillerinde ise çok daha büyük bir hareket var. 2024 yılı başından itibaren yabancılar 1 milyar 587 milyon dolarlık tahvil aldı. Geçen yıl tahvil alımları 16 milyar doları aşmıştı. 2023 başından bu yana yabancıların tahvil piyasasına koyduğu para toplamda 20 milyar dolara yaklaştı.