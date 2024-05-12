Borsada yatırımcı sayısı halka arzla yükseldi

12 May 2024 10:37 - Güncelleme : 12 May 2024 10:44

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) pay senedi yatırımcı sayısını açıkladı. Halka arzla beraber yatırımcı sayısı yeniden artışa geçti.

BİNLERCE YENİ YATIRIMCI

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye yükseldi.