Borsada yeni yılın ilk halka arzlarına onay çıktı! SPK tarafından onaylandı

05 Ocak 2025 13:11 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:40

Borsa İstanbul'da 6-10 Ocak haftasında SPK onayıyla iki şirket halka arz olmaya hazırlanıyor. İşte hem şirketler hem de yatırımcılar için halka arz süreci.

Borsa İstanbul’da halka arz​ olacak şirketler belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu​ (SPK) iki şirketin halka arzını onayladı.

BORSADA 2 YENİ HALKA ARZ

6-10 Ocak 2025 tarihleri arasındaki halka arz programı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzını onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ile Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzlarını onayladı.

EGEYAPI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde 15,00 TL ve “Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecek. 19 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 61,2 milyon TL Ppayın satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 15,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

GÜLERMAK HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım AŞ’ne ait 4 milyon 392 bin 800 TL ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım AŞ’ne ait 2 milyon 67.200 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 6 milyon 460 bin TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı yapılacak. 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirket 8-9-10 Ocak tarihleri arasında talep toplayacak.

BORSAYA YENİ ŞİRKET GELİYOR

FCR GYO’nun halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. FCR GYO, halka arza hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzdan elde edeceği sermayeyi tamamen yeni yatırımlara ve büyüme odaklı projelere yönlendirecek.