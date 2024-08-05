Borsadaki düşüşün nedenini uzmanı açıkladı! Alım fırsatı olarak görenlere seslendi

05 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:00

BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 7'nin üzerinde düşüşle 9.733 puandan başladı. 2. kez devre kesici sistemi uygulandı. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, borsadaki düşüşü yorumladı. Borsada düşen endeks ile hisse alınır mı, sorusuna cevap verdi.

BORSA İKİ KEZ DEVRE KESTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 7'nin üzerinde düşüşle 9.733 puandan başladı.

Öte yandan açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

İlerleyen dakikalarda işlemlerin yeniden başlamasının ardından BIST 100'deki gerileme yüzde 7.07'yi buldu. İkinci kez devre kesici uygulandı.

Türkiye gri listeden çıktı, Moody’s kredi notunu iki kademe artırdı ama borsada yön aşağıya döndü.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, borsadaki düşüsün nedenlerini açıkladı. Düşüşü alım fırsatı olarak gören küçük yatırımcıya seslendi.

Bakırtaş şöyle konuştu;

"Borsadaki düşüşün ilk sebebi; hep beklenen yabancıların daha çok borsaya değil, kısa vadeli tahvil bonoya yönelmesi ve borsada mayıs ayında yüzde 40 varan yabancı payının 2 Ağustos’ta yüzde 38,45 düzeyine gerilemesi.

İkincisi gelen makro ekonomik göstergeler;

2. Çeyrekte negatif büyümenin gerçekleşeceği yönünde oluşan tablo ve bu tabloda temmuz ayında TUİK’in enflasyon verisinin bile öngörülen aylık enflasyonun neredeyse 2 katı olarak açıklanması.

Dolayısıyla stagflasyon olgusunun ekonomiye 3. Çeyrekte hakim olacağı paniği satışları tetikledi.

BORSA DÜŞÜŞÜ ALIM FIRSATI MI?

Borsa’da bu tür panik anlarında küçük yatırımcının hisselerini “sürüye takılarak” satmaya yönelmek yerine mevcut durumunu koruması gerekir.

Böylesi durumlar alım için iyi bir ortam mı sorusuna ise cevabım borsaya yatırım yapan küçük yatırımcı için kesinlikle 'hayır' olacak.

Çünkü böylesi durumlar büyük yatırımcıların kar realizasyonu iken, küçük yatırımcının kaybı olma olasılığı yüksektir.