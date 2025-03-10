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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Borsalar düşüşte, dolar geriledi, yen değer kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları ve Çin ekonomisindeki durgunluk piyasaları olumsuz etkiledi. Yeni haftaya düşüşle başlayan küresel borsalarda, güvenli liman olarak bilinen Japon yeni değer kazanırken, dolar ve petrol fiyatları geriledi.

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Borsalar düşüşte, dolar geriledi, yen değer kazandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 10:41

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları piyasaları olumsuz etkiliyor. Çin ekonomisindeki durgunluk ve deflasyon endişeleri borsaları düşürdü. Yeni haftaya kötü başlayan piyasalarda riskten kaçış sürüyor.

ABD borsasında işlem gören S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,5 düştü. Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq vadeli kontratları da yüzde 0,6 geriledi. Asya piyasaları da benzer durumda. Hong Kong borsası yüzde 0,1 düşerken, Çin'deki büyük şirketlerin hisseleri de aynı oranda değer kaybetti. Tayvan borsası yüzde 0,4 düşüş yaşadı. Japonya borsası Nikkei ise küçük dalgalanmalar sonrası yüzde 0,2 yükseldi.

Güvenli liman olarak görülen Japon yeni yüzde 0,6 değer kazanarak dolar karşısında 147,24 seviyesine yükseldi. İsviçre frangı da yüzde 0,4 yükselerek 0,8773 seviyesine ulaştı.

Çin ekonomisinden gelen son veriler endişe yarattı. Tüketici fiyatları son 13 ayın en hızlı düşüşünü yaşadı. Üretici fiyatlarındaki düşüş ise üst üste 30'uncu ayına girdi. Çin hükümeti, ekonomiyi canlandırmak için yeni destek paketleri açıklayacağını duyurdu. Yapay zekâ ve tüketimi artıracak projelere ağırlık verileceği açıklandı.

TRUMP TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ ARTIRDI

ABD Başkanı Trump'ın ticaret savaşı endişeleri artırıyor. Fox News kanalına konuşan Trump, Çin, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı ek gümrük vergilerinin ABD'yi resesyona sokup sokmayacağı konusunda net konuşmadı. Trump ayrıca Kanada'ya karşı süt ürünleri ve kereste konusunda yeni vergilerin uygulanabileceği sinyalini verdi. Rusya'ya ise Ukrayna savaşını sona erdirmek için yeni yaptırım hazırlığında olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler ABD ekonomisine yönelik endişeleri artırdı. ABD'de iş gücü piyasası beklentilerin altında kaldı. Uzmanlar, Trump'ın ekonomik politikalarının kısa vadede büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.

ABD tahvil faizleri de geriledi. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,257’ye, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,956’ya düştü. Amerikan doları dünya para birimlerine karşı değer kaybetti. Euro, dolar karşısında yüzde 0,3 artarak 1,0866'ya yükselirken İngiliz sterlini yüzde 0,2 artarak 1,2946’ya çıktı.

Petrol fiyatları da düşüşten nasibini aldı. Brent petrolün varili yüzde 0,4 gerileyerek 70,11 dolardan işlem gördü. ABD petrolü de aynı oranda düşerek 66,76 dolara indi. Güvenli liman altının ons fiyatı yüzde 0,15 artışla 2 bin 915 dolara yükseldi.

Bitcoin de piyasalardaki olumsuz havadan etkilendi. Son birkaç günde yüzde 7,2 değer kaybederek 80 bin 85 dolara kadar geriledi. Trump'ın kripto para rezervleri oluşturulmasıyla ilgili beklenen kararı da yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ocak ayında Bitcoin'in fiyatı bu beklentiyle rekor seviyeye ulaşmıştı ancak açıklanan karar sonrası alım yapılmayacağı duyuruldu.

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