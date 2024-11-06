Borsanın gözü ABD seçimlerinde! Trump'ın galibiyeti bu hisseleri destekleyecek

06 Kasım 2024 09:21 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:34

Piyasalarda gözler ABD seçimlerine çevrildi. BİST 100 endeksi dün 8618'den kapanış yaparken 8 ayın en düşük seviyesini gördü. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçim galibiyetinin borsada; ENKAI, ARCLK, SISE, THYAO, TUPRS, CCOLA ve ZOREN gibi şirketlerin hisselerini destekleyeceğini açıkladı.

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi gerilemeye devam ediyor. Borsa İstanbul BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde yüzde 0,52 değer kaybederek 8618 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye, aynı zamanda 1 Şubat tarihinden bu yana görülen en düşük kapanış olarak kaydedildi. Böylece, endeks son sekiz ayın en dip seviyesine gerilemiş oldu.

DEĞER KAYBI YÜZDE 23,40'A ULAŞTI

Endeksin bu yıl gördüğü zirve seviye olan 11.252 puandan itibaren yaşadığı değer kaybı yüzde 23,40 olarak hesaplanıyor. Yılbaşından bu yana endeksin yükselişi ise yüzde 15,35 seviyesine kadar düştü. Döviz bazında bakıldığında, BİST100 endeksi son kapanışını 251 dolar seviyesinde yaptı; bu da yılın başındaki seviyelere oldukça yakın bir nokta olarak dikkat çekiyor.

BORSANIN DÜŞÜŞ SEBEPLERİ: FAİZ VE ENFLASYON

Ekim ayında açıklanan enflasyon verisi yüzde 2,88 ile beklenenden yüksek geldi. Bu durum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerini ertelemesi beklentisini güçlendirdi. Faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisi borsa üzerinde satış baskısını artırdı.

ABD SEÇİMLERİ VE TRUMP ETKİSİ

ABD başkanlık seçim sonuçları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak’ın değerlendirmesine göre, Donald Trump’ın yarışta önde gitmesi borsada olumlu beklentiler oluşturabilir. Trump’ın savaş karşıtı tutumuna dikkat çeken Kavak, bu durumun bölgede çatışmaların azalabileceği yönünde beklentiler doğurduğunu ifade etti.

ÖNE ÇIKMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Bu dönemde bazı şirketlerin borsa performansı açısından ön plana çıkabileceği öngörülüyor. Yusuf Kavak, Rusya ile yoğun ticari ilişkileri bulunan Enka İnşaat, Arçelik, Şişecam, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ gibi hisselerin avantajlı bir konuma sahip olabileceğini belirtti. İsrail ile ilişkili işleri olan Zorlu Enerji ve boykotlardan etkilenen Coca Cola gibi hisselere de dikkat çekerek, bu şirketlerin önümüzdeki dönem için önemli gelişmelere açık olduğuna işaret etti.