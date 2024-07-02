Borsaya vergi gündem oldu! Uzman isim borsa vergisi uygulamasının detaylarını anlattı

02 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:20

Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından yüzde 2,5 değer kaybetti. Borsa salı gününe yüzde 0,11 yükselişle 10.354,95 puandan başladı. Türkiye'nin 28 Haziran'da gri listeden çıkması ve değerli TL politikalarının devam ettiği süreçte borsanın yönü özellikle küçük yatırımcı tarafından merak ediliyor.

Ahlatı Hazine Müdürü Arda Coşar piyasaları ve temmuz sonrası yaşanabilecek gelişmeleri değerlendirerek şunları kaydetti:

BORSA HANGİ SEVİYENİN AŞAĞISI ALIM FIRSATI?

Gri liste ile ilgili çalışmalar zaten uzun süredir devam ediyordu. Biliyorsunuz 40 adet madde var. Tamamlanması gereken en son meclisten kripto paralarla ilgili regülasyon çıkınca bu liste tamamlamış oldu ve beklendiği gibi beklentiler dahilinde olan 28 Haziran'da Türkiye gri listeden çıkartıldı.

Olumlu bir gelişme zaten piyasalarda bunu fiyatlamıştı. Uzun vadeli olumlu etkili devam edecektir. Bunun ama kısa vadeli olarak fiyatlara girmişti.

Dün itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in konuşmaları vardı, işte askeri ücretten vergilendirmelere kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Birincisi asgari kurumlar vergisi konusu, ikincisi ve daha önemlisi de borsa işlemlerinde sağlanan kazançları vergi uygulanacağı konusu konuşuldu. Bununla ilgili sinyal verince tamam ilk paketle geçmedi borsa işlemlerine dair vergi ama bundan sonraki genel paketlerde geçebileceğini söyledi.

Bununla beraber piyasada satışlar olduğunu, satışların hızlandığını gördük. Ben mevcut durumdaki sokak olaylarının borçlu üzerine fazla etkisi olduğunu şu aşamada düşünmüyorum ama daha çok şu anda piyasayı etkileyen en önemli unsur zaten zayıf denilebilecek bir seyir vardır.

Güçlü bir trend yoktu, yataya bağlamıştı. Borsa yukarıda 11.000 11.100'ü geçemiyor. Aşağıda 10 binin aşağısına gelmedi, bu bant arasında dalgalanıyordu.

Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla beraber vergi açıklamasıyla beraber dün satışların oldukça hızlandığını ve sert satışlar geldiğini gördük. Bugün de baktığımız zaman yaklaşık 50 günlük hareketli ortalama üzerinde şu anda borsa oraya dayanmış durumdayız.

Şunu izliyorum, 10.200'de aşağı gelir mi gelmez mi? 10.200 aşağısına gelirse 10.000 görebiliriz. Bir önceki dip seviyesi ama 10 binin aşağısında ben kalıcı bir Borsa İstanbul beklemem. Eğer 10.000 aşağısını görürse alış için iyi yerler diye söyleyebilirim.

AL-SAT YAPANA VERGİ GELEBİLİR

Büyük bir olasılıkla herhangi bir hisse senedini elinde bir süre tutan yakımcıdan vergi alınmaz. Mesela bir sene ve üzeri tutan yatırımcıdan vergi alınmaz ama bir sene aşağısında bu zaman değişebilir. Ben bir sene gibi düşünüyorum.

Ben o daha kısa vadeli alıp satım yapanlara bir vergilendirme gelmesi. Olası diye düşünüyorum. Aslında burada ilk düşünülen konu bu değildi. İlki borsa işlemlerinden her işlemden belli bir oranda vergi alınmasıydı, işte 11 10 binde ikiden de 10 binde birdendi, 100 binde 4 dendi. Bu hiçbir zaman netleşmedi ama daha sonra bu kaldırıldı.

Yine görüyoruz ki borsa işlemleriyle ilgili belki isteniyor. Şuna döndü, işlem başına deyip kazanç başına bir vergiye döndüğü süreç. Öyle gözüküyor ama hâlâ net değil. Benim tahminim belli bir sürenin altını da kısa vadeli al-sat yapılan işlemlerden elde edilen kazançlardan bir vergi alma yoluna gidebilirler. Ama tabii bu da borç tarafında hoş karşılanmadı ve satışlarla karşılaştı. Öyle söyleyebilirim.

Borsada ön plana çıkabilecek sektörleri değerlendiren Coşar şunları kaydetti:

HANGİ SEKTÖRLER ÖN PLANDA OLACAK?

Gıdalar, gıda perakendeler, perakende sektörü bunlar daha ön planda yılın ikinci yarısı için. Aslında ilk yarısında bunlar yine iyi gitti. İkinci yarısında gitmeye devam eder gibi gözüküyor. Bunlar ne olabilir işte.

Gıda perakende sektörü bir Migros gibi şirketler. Sigorta tarafı oldukça iyi geldi. Anadolu Sigorta, Türkiye Sigorta gibi şirketler olumlu ayrıştı. Bu devam edebilir. Bununla beraber gıda ve içecek.

Ülker gibi gıda firmaları ön plana çıkabilir. Otomotiv tarafında evet, yurt içi otomotiv pazarında bir daralma olduğunu görüyoruz. Yılın son 3 ayında ama hem fiyatları uygun hem de ihracat yapan firmalar var.