Borsaya yabancı yatırımcı desteği geldi, tarihi zirvesine çıktı

17 May 2024 11:18 - Güncelleme : 17 May 2024 11:39

Borsa İstanbul Bıst 100 endeksi dolar/TL kurundaki sakin seyir ve CDS risk priminin gerilmesiyle beraber yeni zirveleri test etti.

BORSAYA DESTEK

Borsa İstanbul, dünkü yükselişine devam ederken BIST 100 endeksi gün içi zirvesine yükselerek 10 bin 524 puana kadar çıktı. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 3’ü geçti.

Borsadaki yükseliş Yabancı yatırımcının hisse senedi ve özellikle tahvil piyasasına güçlü girişiyle desteklendi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş borsayı destekliyor.

GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 10.369 puandan başlarken; saat 10.58 itibarıyla yüzde 1,82 primle 10.508 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,30 ve yüzde 1,77 oranında yükselişle hareket etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyeleri direnç, 10.250 ve 10.100 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi dün yüzde 1,59 artışla günü 10.319 puandan tamamlamıştı.