BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza zam geldi mi?

30 Ağustos 2024 19:40 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 19:43

BOTAŞ'ın internet sitesinde tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, doğal gazda eylül ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarifeye zam gelmeyerek aynı kaldı.

ZAM YOK, AYNI TARFİE GEÇERLİ

BOTAŞ'tan yapılan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.