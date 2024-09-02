BOTAŞ ve Shell’den 10 yıllık gaz anlaşması yaptı! 4 milyar metreküp LNG alımı

02 Eylül 2024 13:39 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:08

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile İngiliz petrol devi Shell'in 10 yıllık LNG anlaşması imzaladığını söyledi. Bayraktar, "2027'den başlayarak 10 yıllık bir süreyi kapsayan süreçte, yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük 40 LNG kargo teslim edilecek" dedi.

BOTAŞ VE SHELL ANLAŞTI

Türkiye kamu şirketi BOTAŞ, Shell’den 2027’den başlayarak yıllık 4 milyar metreküp LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alımı yapacak.

Anlaşma LNG'yi dolum limanından alıp Avrupa terminallerine boşaltma seçenekleriyle bölgesel ve küresel ticarette ek fırsatlar sağlayacak.

Törende konuşan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın Türkiye'nin doğalgaz merkezi olma potansiyelini ve Avrupa'nın arz güvenliğinde rol oynama rolünü güçlendirdiğini söyledi.

BOTAŞ, MAYIS AYINDA EXXONMOBİL İLE ANLAŞMIŞTI

BOTAŞ, Mayıs ayında ExxonMobil ile 10 yıllık bir LNG anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında BOTAŞ, ABD'li şirketten yılda 2,5 milyon tona kadar LNG satın alacak.

Gaz alımına yönelik olarak sözleşme, 2 Eylül günü Ankara’da BOTAŞ ve Shell yetkilileri tarafından imzalandı. Anlaşmanın, BOTAŞ’ın gazı Shell’in teslim limanından yükleyip, başka limanlara boşaltması opsiyonu da bulunduğu kaydedildi.

Türkiye, tüketim ihtiyacının tamamına yakınını ithal gazla karşılarken, geçen yıl tükettiği 50,5 milyar metreküp doğalgazın yüzde 28,3'ünü yani 14,3 milyar metreküp doğalgazı Türkiye'ye LNG olarak getirdi.

Türkiye’nin yerli üretim ve ticaret kanallarıyla doğalgaz merkezi olma özelliğinin geliştiğini kaydeden Bakan Bayraktar, altyapı yatırımlarıyla yıllık 70-80 milyar metreküp doğal gaz arzına eriştiğini belirtti.

Türkiye günlük yaklaşık 0,16 milyar metreküp gazlaştırma kapasitesiyle, ihtiyaç halinde boru hattı gazı yerine sıvılaştırılmış gazla ulusal tüketim ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilecek esnekliğe sahip.