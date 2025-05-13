Böyle iş ilanı görülmedi! 200 bin lira net maaş: İmkanları dudak uçuklattı

Bir iş ilanı sitesinde oyun firmasının açtığı ilan şaşkına çevirdi. Şirketin sağladığı imkanlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Aylık net maaşı görenler şaşkına döndü.

200 BİN LİRA MAAŞ

Bir oyun firmasının yeni mezunlar için açtığı iş ilanı görenleri şoke etti. Aylık net maaşın 200 bin TL olduğu iş ilanında diğer şartlar da dikkat çekti. Taşınma desteği de veren firma aynı zamanda çalışanlarına %100 kapsayıcı sağlık, diş ve göz sigortası da sağlıyor.

İLANA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada gündeme oturan ilana çok sayıda yorum geldi. İlanı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.