Böyle mi zengin oldu? Asya’nın en zengin iş adamına dolandırıcılık suçlaması

21 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:37

Asya'nın en zengin iş insanlarından biri olan Gautam Adani, ABD'de yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme geldi. New York'taki bir federal mahkemede açıklanan iddianamede şok detaylar yer aldı. Adani’nin, Hindistan hükümet yetkililerine 250 milyon doların üzerinde rüşvet verdiği ve sonrasında değerini katladığı ileri sürüldü.

Hindistan merkezli Adani Group’un başkanı ve Asya'nın en zengin iş insanlarından biri olan Gautam Adani, ABD'de yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. New York'taki bir federal mahkemede açıklanan iddianamede, Adani’nin, Hindistan hükümet yetkililerine 250 milyon doların üzerinde rüşvet verdiği ve bu yolla 2 milyar dolardan fazla kâr elde ettiği ileri sürüldü.

RÜŞVET VE SAHTE BEYAN İDDİALARI

62 yaşındaki Gautam Adani ve Adani Green Energy Limited şirketinin iki yöneticisi, Sagar Adani ve Vneet Jaain, rüşvetin yanı sıra yatırımcılara yanlış bilgi vermekle de suçlanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu üç ismin, antirüşvet ve yolsuzluk karşıtı kurallara uymadığı halde yatırımcıları yanılttığını belirtti. İddialara göre, bu yanıltıcı beyanlar sayesinde 3 milyar dolardan fazla sermaye toplandı.

Adani, SEC ve ABD savcıları tarafından, menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve yolsuzluk gibi suçlamalarla itham ediliyor. Ayrıca, bu suçların bir kısmının ABD topraklarında işlendiği öne sürüldü.

HİNDİSTAN’DAN ABD’YE UZANIYOR

Adani'nin yanı sıra Azure Power Global şirketinin eski yöneticileri Ranjit Gupta ve Rupesh Agarwal ile Kanadalı yatırım kurumu Caisse de Depot et Placement du Quebec’in üç eski çalışanı da aynı suçlamalarla karşı karşıya. Bu isimler arasında Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal ve Deepak Malhotra bulunuyor. Özellikle Cyril Cabanes’in, rüşvet operasyonlarının ABD ve diğer ülkelerde kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı iddia edildi.

Adani ve diğer sanıkların ABD’de tutuklanmadığı, sanıkların büyük çoğunluğunun Hindistan’da yaşadığı, sadece Cabanes’in Fransa ve Avustralya’da ikamet ettiği belirtildi.

HİNDENBURG RAPORU VE DAHA ÖNCEKİ SUÇLAMALAR

Adani Group, daha önce de ciddi suçlamalarla gündeme gelmişti. 2023'te Hindenburg Research adlı bir araştırma şirketi, Adani Grubu'nun onlarca yıl boyunca hisse manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yaptığına dair bir rapor yayınlamıştı. Bu rapor, Adani'nin kişisel servetinde milyarlarca dolarlık kayba yol açtı.

Gautam Adani, Hindenburg’un suçlamalarını "temelsiz" olarak nitelendirmiş ve 413 sayfalık bir yanıt hazırlamıştı. Ancak, son yolsuzluk iddiaları, Asya’nın en zengin iş insanı üzerindeki baskıyı artırdı.