BP 111 yıllık Türkiye faaliyetlerini sona erdirdi

04 Kasım 2024 21:26 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 21:34

BP'nin Türkiye'deki 111 yıllık serüveni son buldu. Şirket Petrol Ofisi ile satış anlaşmasını gerçekleştirdi. İstasyon isimlerinin de değişmesi bekleniyor.

British Petrol, Petrol Ofisi​ ile satış anlaşması gerçekleştirerek Türkiye​'deki akaryakıt​ ve terminal operasyonlarını tamamen kapatma kararı aldı.

Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alım işlemini tamamladığını açıkladı. Bu süreçte BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisselerin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi'ne devredildi. Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, işlemle ilgili olarak “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz” dedi.