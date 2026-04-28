Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Brent petrol 100'ün üzerinde direniyor! İşte yeni rakamlar

Orta Doğu'da devam eden gerginlik petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 103,60 dolardan işlem görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:07

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 103,60 dolardan işlem görüyor. Dün 102,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,69 dolardan tamamladı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
ABD ile İran arasındaki diplomatik tıkanıklık ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler Brent petrol fiyatlarının 103,60 dolara yükselmesine neden oldu.
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 103,60 dolardan işlem görüyor.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların tıkanması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler etkili oluyor.
İran Dışişleri Bakanı, müzakerelerin sonuçsuz kalmasından Washington'u sorumlu tuttu.
Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı'nın İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı.
Diplomatik belirsizlik ve taraflar arasındaki sert söylemler jeopolitik risk primini yükseltiyor.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 103,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların tıkanması ve küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği 'na ilişkin endişeler etkili oluyor.

MÜZAKERELERDE İLERLEME SAĞLANAMIYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaşın ardından yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasından Washington'u sorumlu tutarak, önceki turda ABD'nin "aşırı talepleri" nedeniyle ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Erakçi, İran'ın müzakerelerdeki pozisyonunun belirleyici olduğunu vurgulayarak, ülkenin çıkarlarının güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Buna karşın, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı.

Leavitt, İran'ın "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer müzakerelerin daha sonra ele alınması" yönündeki önerisine ilişkin olarak, Washington'un bu yaklaşımı değerlendirdiğine dair bir işaret olmadığını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik kırmızı çizgilerinin açık olduğunu kaydeden Leavitt, Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.

FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ DESTEKLENİYOR

İran'ın ülke çıkarlarının güvence altına alınması gerektiğini vurgulaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini engelleme konusundaki sert tutumunu sürdürmesi, iki ülke arasında kalıcı ateşkes sağlanması ihtimalini düşürerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın anlaşma konusunda "ciddi" olabileceğini ancak herhangi bir uzlaşının, ülkenin nükleer silah edinmesini kesin şekilde engellemesi gerektiğini söyledi.

Rubio, İran'ın ekonomik baskı altında olduğuna işaret ederek, mevcut sorunların çatışma sürecinde daha da ağırlaştığını ve müzakere sürecinin hala mümkün olduğunu dile getirdi.

Dün İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu, nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdiği iddia edilmişti.

Diplomatik belirsizlik ve taraflar arasındaki sert söylemler jeopolitik risk priminin yükselmesine yol açarak, yatırımcıların olası arz kesintisi endişelerini fiyatlara dahil etmesine yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,63 doların direnç, 99,86 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​

ETİKETLER
#brent petrol
#hürmüz boğazı
#wtı petrol
#Jeopolitik Riski
#İran Abd Müzakereleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.