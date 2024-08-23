Brent petrol düştü, benzine indirim geldi! İşte 23 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

23 Ağustos 2024 05:33 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 05:56

Petrol yılın en düşük seviyesinde! Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzine bu gece indirim geliyor

Petrol yılın en düşük seviyesinde! Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzine bu gece indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43.24 liradan,

Motorin litre fiyatı 43.94 liradan,

LPG'nin litre fiyatı ise 23.23 lirada satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.