Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Brent petrol fiyatları yükseldi!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,54 dolardan işlem görüyor. Dün 66,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,38 dolardan tamamladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brent petrol fiyatları yükseldi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:46

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 66,54 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,44 dolardan işlem gördü.

Brent petrol fiyatları yükseldi!

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı ’ın mallarına yönelik artırılan gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması etkili oldu.

Brent petrol fiyatları yükseldi!

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararnameyi imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı kalacak." ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi arasındaki ticaret savaşlarının tırmanmasına ve yakıt talebinin düşmesine ilişkin endişeleri hafifletti.

Brent petrol fiyatları yükseldi!

Piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin verileri de takip edilecek. Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade ediyor.

Brent petrol fiyatları yükseldi!

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme ve görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesi ise fiyatları baskılayan bir unsur olmaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları yükseldi!

Uzmanlar, ABD ve Rusya arasında varılması muhtemel bir anlaşmanın, petrol tedariki konusundaki endişeleri hafifleterek petrol piyasaları üzerinde uzun süredir devam eden baskıyı azaltabileceğine işaret ediyor. Brent petrolde teknik olarak 72,19 doların direnç, 64,72 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. ​​​​​​​​​​​​​​

ETİKETLER
#brent petrol
#çin
#petrol fiyatları
#wtı petrol
#Donald Trump
#Enflasyon
#Ticaret Savaşları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.