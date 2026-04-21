Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Brent petrolde 'Hürmüz' hareketliliği! Yeni gününün fiyatları belli oldu

Hürmüz Boğazı'nda devam eden belirsizlik arz endişelerini kuvvetlendirerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 94,70 dolardan işlem görüyor. Dün 97,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,48 dolardan tamamladı. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Brent petrolde 'Hürmüz' hareketliliği! Yeni gününün fiyatları belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 09:38

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 94,70 dolardan işlem görüyor. Dün 97,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,48 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 94,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,42 dolardan alıcı buldu.

Pakistanlı yetkililer, dün Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürmüştü.

Ancak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz" dedi.

DİPLOMATİK SÜREÇ SEKTEYE UĞRADI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD’nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalayacakları anlaşmanın, Barack Obama döneminde imzalanan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan "çok daha iyi" bir anlaşma olacağını savundu.

Analistler, görüşmeler başarısız olursa fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BELİRSİZLİK FİYATLARI DESTEKLİYOR

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 27​​​​​​​ gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı emekli ABD'li Orgeneral Wesley Clark ise ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı "askeri bir seçenekle yeniden açabileceğinden" emin olamadığını söyledi.

Clark, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı zorla yeniden açmasının, ABD'nin İran limanlarını kapalı tutmasından "çok daha zor bir sorun" olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda devam eden belirsizlik arz endişelerini kuvvetlendirerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,61 doların direnç, 94,15 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

