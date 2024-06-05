Brent petrolde yükseliş yolda: Rakam verildi, akaryakıtın yeni fiyatlarına dikkat!

05 Haziran 2024 19:33 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 20:09

Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

Küresel arzın 2024’ün sonuna kadar artabileceği endişeleri gölgesinde petrol son 4 ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi. 81,65 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, dün günü 78,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 5 Haziran 2024’te brent petrol günü % -0,31 ile 77,28 dolar seviyesinde seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ile yurt içinde akaryakıt fiyatları tekrar güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de Otogaz fiyatları 20.19 TL/LT’ye kadar geriledi.

5 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

5 Haziran 2024 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin Litre Fiyatı 41,33 TL Motorin Litre Fiyatı 40,35 TL LPG’nin Litre Fiyatı 19,64 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin Litre Fiyatı 41,44 TL Motorin Litre Fiyatı 40,44 TL LPG’nin Litre Fiyatı 20,19

ANKARA

Benzin Litre Fiyatı 42,41 TL Motorin Litre Fiyatı 41,42 TL LPG’nin Litre Fiyatı 20,19 TL

İZMİR

Benzin Litre Fiyatı 42,66 TL Motorin Litre Fiyatı: 41,76 TL LPG’nin Litre Fiyatı: 19,89TL

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip edenler brent petrolün güncel fiyatlarını da araştırıyor. Dünya genelinde brent petrolün artacağına yönelik yorumlar yapılıyor.

Teknik analiz Chris Lewis brent petrolün gelecek durumuna ilişkin yorum yaptı.

BRENT HAM PETROL TEKNİK ANALİZİ

ABD dolarının değeri piyasayı endişelendirirken jeopolitik olaylar da petrol fiyatlarına etki ediyor. Fxempire haber kanalında yer alan detaylara göre brent petrol 80 doları görebilir. Birkaç gün içerisinde fiyat artışının gerçekleşebileceği analizi yapılırken gözler yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına tekrar çevrildi.

Brent petrolün 80 dolar veya üst seviyelere ilerlemesi durumunda akaryakıt fiyatlarında küçük miktar artış olabileceği tahmin ediliyor.