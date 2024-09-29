BRICS ülkelerinin dolardan vazgeçme baskısıyla altın fiyatları tarihi yükselişte! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı zirvede

29 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:17

Altın fiyatları, Ukrayna savaşından bu yana başlayan ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört yıl içinde ilk kez faizi 50 baz puan düşürmesinin ardından görülmemiş bir hız kazanan küresel yükselişin etkisiyle ilerliyor. Öte yandan altına yönelik artan yatırım talebi ve Çin ve Hindistan'ın öncülüğündeki büyük merkez bankası alımları altını destekliyor. Ons altını takip eden gram altın fiyatı da tarihi yükselişte. İşte 30 Eylül Pazar güncel altın fiyatları.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

Faiz indirimi umudu ivme kazandığından beri, altın küresel piyasalarda iyi performans gösteriyor ve şimdiden 2700$/ons'luk yıl sonu hedefine ulaştı. Hassas fiyat bariyerini geçtikten sonra, metal bugün 2691 dolardan işlem görüyor. Önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının ons başına 2800 dolar​ aralığında işlem görmesi bekleniyor. Onsun gölgesinde gram altın​ TL fiyatı da Cuma günü yükselmeye devam etti. 30 Eylül 2024 tarihinde an itibariyle gram altın fiyatı 2.914 TL’den işlem görüyor. İşte altın alış ve satış fiyatları.

RUSYA​ VE ÇİN​'İN DOLARDAN KURTULMA İSTEĞİ

Altın fiyatı son zamanların en yüksek zirvesini yaşadı. Analistlere göre altındaki bu hızlı yükselişin sebebi Rusya ve Çin'in dolardan kurtulma isteği. Bu istek, altının fiyatını artırıyor.

IMF'e göre dolar hala baskın para birimi olmasına rağmen, merkez bankaları rezervlerindeki payı yüzde 59'a geriledi. Bu 25 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Merkez bankaları rezervlerinde altına döndü. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) verilerine göre, altına olan talebin başında Rusya ve Çin'in yer alıyor. Makroekonomik veya jeopolitik nedenlerle dolar bazlı varlıklardan uzaklaşma ('dedolarizasyon') altın fiyatını artıran yükseliş yönlü bir faktör oldu.

MERKEZ BANKALARININ ALTINA OLAN TALEBİ ARTTI

Genel olarak bakıldığında merkez bankalarının altına olan talebi son iki yılda önceki yıllara kıyasla iki katına çıktı. Bu durum altın fiyatlarına büyük etki etti.

Özellikle Çinli ve Hintli perakende yatırımcılar altının değerini yeni rekor seviyelere taşıdı. 2024'ten bu yana Çinli ve Hintli haneler mücevher hariç altına yaptıkları yatırımı önemli ölçüde artırdılar.

TRUMP KAZANIRSA ALTIN DÜŞER Mİ?

Altın fiyatları Batı Asya'daki devam eden gerginlikler, daha fazla faiz indirimi beklentisiyle birlikte altına yönelik artan yatırım talebi ve Çin ve Hindistan'ın öncülüğündeki büyük merkez bankası alımları da dahil olmak üzere gelişen küresel ekonomik ve jeopolitik ortam tarafından destekleniyor.

Ancak uzmanlar Trump'ın önümüzdeki ABD seçimlerini kazanması durumunda, ABD dolarını destekleyecek ve altına baskı yapacak olan altın için bazı aşağı yönlü riskler olduğunu belirtiyor.

ONS ALTIN FİYATI TARİHİ ZİRVEDE

Altın 2022'deki ons başına 1.614 dolarlık düşük seviyesinden bu ay tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.685 dolara sıçradı. Yüzde 66'lık bir artış yaşayan ons altın şu anda 2.658 dolardan işlem görüyor.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2024 yılının başından bu yana altının getirisi yüzde 29 oldu. Fed'in son iki yıldır uyguladığı sıkı para politikasının etkisiyle küresel çapta altın borsa yatırım fonlarına (ETF) olan çıkışlar ve finans piyasalarındaki riskten kaçınma eğilimine rağmen altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Küresel yükselişten etkilenen gram altın TL fiyatı da yeni zirveleri test etti. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Türkiye’de de altın, hem yatırım hem de tasarruf aracı şeklinde ön planda kalmaya devam ediyor. İşte 30 Eylül altın alış satış rakamları;

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN

Alış fiyatı: 3.040,85 lira

Satış fiyatı: 3.040,85 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yeni çeyrek alış fiyatı: 4.981 lira

Yeni çeyrek satış fiyatı: 5.027 lira

Eski çeyrek alış fiyatı: 4.905 lira

Eski çeyrek satış fiyatı: 4.966 lira

YARIM ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL 2024

Yeni yarım alış fiyatı: 9932 lira

Yeni yarım satış fiyatı: 10049 lira

Eski yarım alış fiyatı: 9.841 lira

Eski yarım satış fiyatı: 9.932 lira

TAM ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

Yeni tam alış fiyatı: 19.865 lira

Yeni tam satış fiyatı: 20.027 lira

Eski tam alış fiyatı: 20.027 lira

Eski tam satış fiyatı: 19.880 lira

ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Yeni Ata altın alış fiyatı: 20,418 lira

Yeni Ata altın satış fiyatı: 20,567 lira

Eski Ata altın alış fiyatı: 20,412 lira

Eski Ata altın satış fiyatı: 20,561 lira

YENİ ATABEŞLİ ALTIN

Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 101.616 lira

Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 102.496 lira

Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 101.464 lira

Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 102.343 lira

GREMSE ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?