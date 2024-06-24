BtcTurk 5,3 milyon dolar dondurdu! Toplam kayıplar 2 milyar doları aştı
BtcTurk, platformlarına yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırıya uğradı. Saldırıdan sadece sıcak cüzdanların etkilendi. 10 kripto para biriminin etkilendiği siber saldırılarda BtcTurk 5,3 milyon dolar dondurdu. Son 2 yılda kripto para borsalarına yönelik siber saldırılarda toplam kayıplar 2 milyar doları aştı.
Geçtiğimiz günlerde kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradı.
22 Haziran'da kontrol dışı çekimlerin yaşandığı bir siber saldırı tespit edildi.
Saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendi.
Saldırının büyüklüğü ve ne kadarlık bir bakiyenin etkilendiği belli oldu.
BTCTURK'E 2 MİLYAR DOLARLIK VURGUN
Yerli kripto para borsası BtcTurk uğradığı siber saldırının ardından gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
BtcTurk yatırımcıları ise tedirgin.
Sabah'tan Metin Can saldırıya ilişkin detayları verdi.
Zararın boyutları henüz tam olarak bilinmezken, BtcTurk saldırıdan sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve soğuk cüzdanların güvende olduğunu açıkladı.
BİNANCE DESTEK VERDİ
Konuya ilişkin Binance CEO'su Richard Teng de Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.
BtcTurk'e yardımcı olduklarını söyleyen Teng, şimdiye kadar çalınan fonlardan yaklaşık 5,3 milyon dolarlık kısmı dondurduklarını belirtti.
Son 2 yılda kripto para borsalarına yönelik siber saldırılarda toplam kayıplar 2 milyar doları aştı.