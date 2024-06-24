BtcTurk 5,3 milyon dolar dondurdu! Toplam kayıplar 2 milyar doları aştı

24 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:16

Geçtiğimiz günlerde kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradı.

22 Haziran'da kontrol dışı çekimlerin yaşandığı bir siber saldırı tespit edildi.

Saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendi.

Saldırının büyüklüğü ve ne kadarlık bir bakiyenin etkilendiği belli oldu.

BTCTURK'E 2 MİLYAR DOLARLIK VURGUN

Yerli kripto para borsası BtcTurk uğradığı siber saldırının ardından gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

BtcTurk yatırımcıları ise tedirgin.

Sabah'tan Metin Can saldırıya ilişkin detayları verdi.

Zararın boyutları henüz tam olarak bilinmezken, BtcTurk saldırıdan sadece sıcak cüzdanların etkilendiğini ve soğuk cüzdanların güvende olduğunu açıkladı.

BİNANCE DESTEK VERDİ

Konuya ilişkin Binance CEO'su Richard Teng de Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

BtcTurk'e yardımcı olduklarını söyleyen Teng, şimdiye kadar çalınan fonlardan yaklaşık 5,3 milyon dolarlık kısmı dondurduklarını belirtti.

Son 2 yılda kripto para borsalarına yönelik siber saldırılarda toplam kayıplar 2 milyar doları aştı.