Bu 7 mesleğin birkaç sene ömrü kaldı! 2030'u göremeyecekler

16 Eylül 2024 12:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:33

Yapay zeka günden güne hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hızla ilerleyen bu teknoloji bazı mesleklerin sonu olacak. Gelecekte kaybolacak ve parlayacak 7 meslek listelendi. Çığır açıcı uygulamalar iş sektöründe genişlemeye devam ederken bu 7 meslek 2030'u göremeyecek.

Uzman isim açıkladı: Yapay zeka bu meslekleri yapamıyor! YKS tercihlerinizi buna göre yapın

Uzman isim açıkladı: Yapay zeka bu meslekleri yapamıyor! YKS tercihlerinizi buna göre yapın

Uzmanlara göre 2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler belli oldu. Yapay zeka​ teknolojisinin önümüzdeki yıllarda iş sektöründe daha etkin rol alması bekleniyor. Buna göre bazı meslekler de tarih olacak. Özellikle robotik ve veri bilimi​ alanındaki mesleklerin bu süreçte popülerleşecek.

İLERLEYEN YILLARDA PARLAYACAK MESLEKLER

Memurlar.net'in işverenlerden alınan geri bildirimlere göre yaptığı derlemeden yola çıkarak yakın süreçte ön plana çıkması beklenen meslekler sıralandı. Veri bilim ve robotik alanındaki çığır açan gelişmeler ile bu alandaki meslek grupları da öne çıkacak. İşte o gözde olacak meslekler;

Yapay zeka mühendisliği

Robotik mühendisliği

Siber güvenlik​ uzmanlığı

Yazılım ve uygulama geliştiricisi

Oyun geliştiricisi

Dİjital pazarlama uzmanlığı

2030 YILINA KADAR KAYBOLACAK 7 MESLEK

2030 yılına kadar tarihten silinecek meslek grupları da belli oldu. Yapay zekadan en fazla hangi meslekler 2030 yılına kadar tarihe karışacak. Uzmanlar, günümüzde yapılan işlerin neredeyse üçte ikisinin önümüzdeki 10 yıl içinde yok olacağı öngörüsünde bulundu.

İşte 2030 yılına kadar tarihten silinecek meslekler;