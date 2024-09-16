Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Bu 7 mesleğin birkaç sene ömrü kaldı! 2030'u göremeyecekler

Bu 7 mesleğin birkaç sene ömrü kaldı! 2030'u göremeyecekler

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 12:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:33

Yapay zeka günden güne hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hızla ilerleyen bu teknoloji bazı mesleklerin sonu olacak. Gelecekte kaybolacak ve parlayacak 7 meslek listelendi. Çığır açıcı uygulamalar iş sektöründe genişlemeye devam ederken bu 7 meslek 2030'u göremeyecek.

Uzmanlara göre 2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler belli oldu. Yapay zeka​ teknolojisinin önümüzdeki yıllarda iş sektöründe daha etkin rol alması bekleniyor. Buna göre bazı meslekler de tarih olacak.  Özellikle robotik ve veri bilimi​ alanındaki mesleklerin bu süreçte popülerleşecek. 

Bu 7 mesleğin birkaç sene ömrü kaldı! 2030'u göremeyecekler - 1. Resim

İLERLEYEN YILLARDA PARLAYACAK MESLEKLER

Memurlar.net'in işverenlerden alınan geri bildirimlere göre yaptığı derlemeden yola çıkarak yakın süreçte ön plana çıkması beklenen meslekler sıralandı. Veri bilim ve robotik alanındaki çığır açan gelişmeler ile bu alandaki meslek grupları da öne çıkacak. İşte o gözde olacak meslekler;

Bu 7 mesleğin birkaç sene ömrü kaldı! 2030'u göremeyecekler - 2. Resim

  • Yapay zeka mühendisliği
  • Robotik mühendisliği
  • Siber güvenlik​ uzmanlığı
  • Yazılım ve uygulama geliştiricisi
  • Oyun geliştiricisi
  • Dİjital pazarlama uzmanlığı

Bu 7 mesleğin birkaç sene ömrü kaldı! 2030'u göremeyecekler - 3. Resim

2030 YILINA KADAR KAYBOLACAK 7 MESLEK

2030 yılına kadar tarihten silinecek meslek grupları da belli oldu. Yapay zekadan en fazla hangi meslekler 2030 yılına kadar tarihe karışacak. Uzmanlar, günümüzde yapılan işlerin neredeyse üçte ikisinin önümüzdeki 10 yıl içinde yok olacağı öngörüsünde bulundu. 

Bu 7 mesleğin birkaç sene ömrü kaldı! 2030'u göremeyecekler - 4. Resim

İşte 2030 yılına kadar tarihten silinecek meslekler;

  • Seyahat danışmanlığı
  • Kasiyer
  • Fast- food çalışanı
  • Postacı
  • Banka çalışanı
  • Tekstil işçisi
  • Matbaa operatörü

Bu 7 mesleğin birkaç sene ömrü kaldı! 2030'u göremeyecekler - 5. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
yapay zekaVeri Bilimisiber güvenlik
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...