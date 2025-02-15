Bu altını alan kazanıyor, bunu alan zarar ediyor! İslam Memiş hataları tek tek anlattı: İşte kar ettiren ve kaybettiren altın türleri

Altın yatırımı yapılırken işçiliğin az olması önemlidir. Türkiye'de genellikle en çok çeyrek altın satılıyor. Düğünlerde veya doğum günlerinde çoğu kişi hediyelik olarak çeyrek altın tercih ediyor. Altın yatırım yaparken dikkat edilecek en önemli unsurlardan birisi alış ve satış fiyatı arasındaki fiyat farkı. Fiyat farkı ne kadar azsa o kadar iyi bir yatırım kabul ediliyor. Burada en önemli etken olarak işçilik maliyeti ortaya çıkıyor. Altın türündeki işçilik ne kadar azsa o kadar kar ediliyor.

Gram altın işçiliğin en az olan altın çeşit olarak öne çıkarken dolayısıyla yatırım için en iyi altın türü olarak biliniyor. Çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ya da bilezikle yatırım için seçilebilir fakat bu altın türlerinde işçilik biraz daha yüksek. Yani altın yatırımı yapmak isteyenler için en önemli şey işçiliğin az olmasıdır. İslam Memiş, altın alacakları bu sözlerle uyardı. İşte en çok kazandıran altın çeşitleri.

ALTIN ALIRKEN YATIRIMCILARIN EN ÇOK YAPTIĞI HATA

Kıymetli metallerde yatırım yaparken işçilik maliyeti en düşük olanı seçmek önemlidir. Çeyrek altından ziynet altınına, gram altından işçisiz kesme altına kadar çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Gram altın işçiliğinin en az olduğu altın türü olarak öne çıkarken, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ya da bilezik işçilik oranı biraz daha yüksektir. Gram altın, işçiliğiniz en az olan altın çeşidi olarak yatırım için en iyi seçenek olarak gösterilirken, altın kolye ve küpeler yatırım için ikinci planda değerlendirilir.

İslam Memiş, altın alımında nakit ihtiyacı olmayan vatandaşların acele etmemesi ve alım fırsatlarını beklemeleri önerdi. Açıklamaları şöyle;

ALTIN FİYATI DEĞER KAZANIRKEN SİZ KAYBETMEYİN

"Özellikle ticaret savaşlarının resmen başlanışı olması, Trump'ın söylemleri, güvenli limanları olan tarabı arttırdı ve bundan sonraki süreçlerde biraz daha belirsizlik arttığı için tekrar altın tarafına da ithalat belgesi, gelir endişesi Amerika'daki Londra'daki altınların Amerika'ya sevkiyatı başladı, transferi başladı. Hem Çin tarafında da ciddi bir rağbet var şu an fiziki altın tarafına. Ve Çin şirketleri de altın alım satımı yetkisi verdi. İşte bu etkenler, bu nedenler güvenli liman tarafını arttırdığı için ons altın tarafında 7 haftalık süreç içerisinde 320 dolar, kram altın tarafında 400 liralık bir değer artışı gördük.

GRAM ALTININ 4500 YOLCULUĞU BAŞLADI

Kasım ayında kamuoyuna ons altın tarafında 3.000-3.080 dolar, Gram Altın tarafında 4.000-4.500 lira beklentimi açıklamıştım. Daha 7 haftalık süreç içerisindeki getiriye baktığımız zaman da 2025 yılının oldukça karışık ve zorlu bir yıl olacağını bize göstermiş oluyor. Yine orta ve uzun vadeli beklentimiz pozitif yönde devam ediyor Altın tarafında.

Temmuz ayına kadar 3.700-3.800 lira. Temmuz'dan sonra yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 lira aralı gram altın tarafında beklemeye devam edeceğiz. O saatinde de zirve seviye olarak 3.050-3.080 dolar seviyesi karşımızda olacak.

Ancak bugünlerde altın yatırımcısına şu uyarıyı sık sık yapıyorum. Özellikle nakide ihtiyacı olmayan vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın bozdurmak için acele edici davranmaması gerekiyor.

NAKİTE İHTİYACI OLMAYANLAR BEKLESİN

O zaman altın almak isteyen, hazırdan nakde altına çevirmek isteyen, yatırım olarak altını planlayanlar açısından alım fırsatlarını beklemeleri önemli. Şu an nakde sıkışmayanlar başka bir yatırıma döndürmeyecek olanlar için ise altındaki yükseliş açısından biraz daha beklemelerinde fayda var. Elinde bulunduranlar bulundurmaya devam etmeli. Ancak alınmayla da tekrar bir mutlaka kısa vadeli bir fırsat bulacağını söyleyebilirim.

YATIRIMCILARIN EN BÜYÜK HATASI

Toplumda sahada yanlış bilinen doğrular doğru bilinen yanlışlarla alakalı küçük bir bilgilendirme yapacağım. Bu sorula çok geliyor.

Özellikle fiziki olarak bankalardan veya kuyumculardan veya Kapalıçarşı piyasasından satın almış olduğunuz altın ve gümüşlerin çeşitlileri var. Bu ekonomik durumunuza göre veya satın almak gücünüze göre çeşitlilik gösteriyor.

Mesela insanlar küçük miktarlarda altın alırken yarım gram alabilir, 0.25 gram alabilir, 1 gram alabilir, çeyrek alabilir, yarım alabilir, cumhuriyete altın alabilir. Bu kişinin tercihine göre değişiyor.

Granül gümüş alabilir, külçe gümüş alabilir, gram gümüş alabilir. Bu da tercihlere göre veya para miktarına göre değişiklik gösteriyor.

Genelde vatandaşlar kendi aralarında konuştukları zaman kulaklarında dolma bilgilerle kendisi hangi ürüne yatırım yapıyorsa veya birikim yapıyorsa arkadaşına veya karşı tarafa aynı bilgiyi veya aynı doğruyu anlatma veya aynı bilgiyi verme o da aynı alışkanlığı kazansın diye söylemde bulunduğunu gözlemliyoruz.

Örnek verelim ben cumhuriyet altına biriktiren bir birikimciyim tasarruf sahibiyim. Hemen karşımdaki arkadaşa diyorum ki kesinlikle cumhuriyet alman lazım cumhuriyet kaybettirmiyor. Biri gram altın alıyor. Kesinlikle gram altın alman lazım, gram altın alım satımında kaybettirmiyor. O yüzden gram altın biriktirmen lazım, diyor.

Kişi kendisi neyi biriktiriyorsa karşı tarafa da aynasını söylüyor.

ALTIN PİYASASINDA KAZANMAK İÇİN BUNLARI BİLMELİSİNİZ

Bir de şöyle bir olay var. Satıcı özellikle elinde o gün hangi ürün ucuzsa, hangi ürünün maliyeti ucuzsa onu sattığı için satarken de tüketeceği vatandaşa bundan zarar etmezsiniz, bu daha iyidir diye bilgiler veriyor. Hal böyle olunca satan alan kişi tasarruf sahibi de haklı olarak buna inanıyor.

Halbuki buradaki sebep şu örnek verelim. Benim bir kuyumcu mağazam var. Bugün yüklü miktarda vatandaştan ben cumhuriyeti altını bozdum. Bunu bir an önce satmam lazım. Nakide dönmem lazım. Büyük miktarda çeyrek altınım var veya gram altınım daha fazla. Hangisi fazlaysa onu satmam lazım. Bir an önce nakide dönmem lazım.

Onu satmam için de tüketiciye, vatandaşa onun daha iyi olduğunu söylemek gibi bir alışkanlık söz konusu ve hal böyle olunca da vatandaş iyi niyetli bir söylem olarak bunu algılıyor. Doğru bir söylem olarak algılıyor ve bu şekilde birikimlerine yön vermeye devam ediyor.

HANGİ TÜR ALTIN KARLI HANGİSİ ZARARLI?

Benim nazarımdaki düşüncem sabittir. Yeter ki altın olsun. Yeter ki gümüş olsun. Ne olursa olsun. Bugünkü şartlarda şöyle anlatmak istiyorum size. Mesela ziynet altın. Buna insanlar cumhuriyeti altına da diyor. Ama sektör buna ziynet altın der. 4 tane çeyreğin birleşimi. Tam altın diyorlar. Cumhuriyet altını diyorlar. Cumhuriyet altını Darphane Genel Müdürlüğü'nün basmış olduğu altındır. Bunun adı Cumhuriyet altınıdır ve arkasında da Türkiye Cumhuriyeti yazar.

Ve ziynet altınla cumhuriyet altını arasında da yaklaşık 20-25 lira gibi bir fark oynuyor. Onu da bilmeniz gerekiyor. Ama Türkiye'de bölgelere göre, geleneklere göre de altınların isimleri bile farklılık gösterebiliyor.

Çeyrek altından dört tanesi bir tane ziynet altın yapar. Dört tane çeyrek altın bir tane ziynet altın yapar. İki tane çeyrek altın bir tane yarım altın yapar. Aslında mantık çok basit. Çeyrek, tek bir tane çeyrek altın, iki tane çeyrek altın yarım, dört tane tam. Çeyrek, yarım, tam. Aynı piyango biletlerinde olduğu gibi. Ve hepsi arkadaşlar 22 ayardır. Çeyrek de 22 ayar. Yarım altın da 22 ayar. Ziynet altın da 22 ayardır.

Tabii günlük kurlar çok sert bir şekilde dalgalandığı için makas aralıkları son yıllarda açıldığı için normalde 5 lira 10 lira bir makas aralığı vardı ama son günlerde 20 liraya kadar bu makas aralıkları çıktı. Tek çarpanlı, iki çarpanlı, dört çarpanlı bir fiyattan bahsediyoruz.

ÇEYREK Mİ, GRAM MI, KÜLÇE Mİ, CUMHURİYET Mİ?

Cumhuriyet altına da 22 ayar sarrafiye grubunda olan altınlardır. Sizin sadece cebinizdeki paraya göre, alışkanlığınıza göre veya tercihinize göre bu altınların çeşitliliği vardır. Ancak Reşat 5'i bir yerde altın. Bu altınların da arkadaşlar iki çeşidi vardır. 21 ayar olan 22 ayar olan 22 ayar olan genelde orijinal. Tarihten bugüne kadar eskiden kalma orijinal altınlardır. Yaklaşık kapalı çarşı piyasasında 2000-2500 lira bir fark oluşur orijinal olduğu için. Bunun orijinal olduğunu ispatlamak için de satın aldığınız yerden bunun sertifikasını veya kartını veya faturasını mutlaka almak zorundasınız. Çünkü bunun orijinal olup olmadığı gözde ayırt edilemez.

Reşat altının o 22 ayar çeyrek tam altın Cumhuriyet altınına kıyasla işçilikte olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani bu aslında görseli daha çok ön planda olduğu için birikim amaçlı değildir. Tabii ki biriktirebilirsiniz ama satın alırken işçilik ödüyorsunuz.

Ama benim kişisel tercihim biriktirmek için değil. Alırsınız bir tane gelininize, kızınıza, hanımınıza hediye edebilirsiniz bunu.

Gelelim gram altına. Paketli gram altında televizyon ekranlarında veya ekranlarda gördüğünüz fiyatların serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında 5 lira 10 lira fark vardı. Neden? İşçilikli. Üzerinde 995 yazsa da esnaf bunu 1005'den 1001'den falan yani işçilikli alır ve işçilikli olarak müşteriye satar. O yüzden ekranda görmüş olduğunuz fiyatlarla paket altınları bunun bir paketleme ve işçilik maliyeti var.

Ben işçilik vermek istemiyorum. 24 ayar altın almak istiyorum ama işçilik vermek istemiyorum diyen arkadaşlar da genç metal rafinenin işçiliksiz kesme altın dediğimiz çekili altın dediğimiz sektörde çekili altın olarak bilinir. Bu altınları tavsiye ederim. Bu en azından işçiliksiz ihtiyacınız kadar makasla kesebiliyorsunuz. Kenara koyabiliyorsunuz.

HANGİ GÜMÜŞ ÇEŞİTLERİ ALINMALI YA DA ALINMAMALI?

Gümüşü de hemen kısaca özetleyeyim. Külçe gümüş. Arkasında sertifikası var zaten sertifikası olmak zorunda bunu bu külçe halindedir bunun da 10 dolar 15 dolar yerine göre değişiyor işçiliği vardır. 15 dolar işçilikli gümüşler satılıyor ben gümüş fizik olarak satın almak istiyorum ama işçilik ödemek istemiyorum diyen arkadaşlar da granül gümüşü alabilir. Granül gümüşleri ekranda gördüğünüz fiyatlardan alabilirsin. İşçiliksiz olarak bu boncuk şeklinde olan granül gümüş işçiliksizdir. Külçe gümüş bu da işçilikli 10-15 dolar işçilik koyduklarını da belirtmek isterim.

Sonuca baktığımız zaman tercihiniz fiziki yatırımlardan yana olmalı. Ama hangisini alalım noktasındaki tercihler tamamen sizin kendi tercihlerinizdir. Ben dilim döndüğünce siz bilgilendirmeye çalıştım."

Sıkça Sorulan Sorular Hiç zarar etmeyen altın hangisi? Birikim yapmak isteyenler için altının değeri kadar, bozdururken yaşanacak kayıplar da önemlidir. Bozdururken zarar etmeyen altın türlerine bakıldığında, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve özellikle gram altın öne çıkar.

Sıkça Sorulan Sorular Birikim için en iyi altın hangisi? Birikim yapmak için altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Birikim için en karlı altın türü ise genellikle gram altın veya çeyrek altın gibi küçük ölçülerdeki altınlardır. Bu tür altınlar, küçük bütçelerle düzenli alım yapılmasına olanak tanır ve zamanla birikim sağlayarak değer kazandırır.