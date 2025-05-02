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 | İrem Çınar

Bu altını alan köşeyi dönüyor! Nasri Amcalar açıkladı: Duyan kuyumcuya koşacak

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcının gözünü korkuttu. Özellikle Trump’ın etkisiyle gündeme gelen gümrük tarifesi krizi, ve ardından yaşanan gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüşler görüldü. Bir dönem 3.500 doları aşan ons fiyatı, söylentilerin etkisiyle 3.200 dolarlara kadar geriledi. Gram altında da gözle görülür bir değer kaybı yaşanırken, bu durum yatırımcıyı endişelendirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar ise son gelişmeleri değerlendirerek, dalgalanmalara rağmen yatırımcısına en çok kazandıran altın türlerini açıkladı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 15:09

Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı gümrük tarifesi krizinin ardından altının ons fiyatında sert düşüşler görüldü. Bir dönem 3.500 dolar seviyesini aşan ons altın, söz konusu gelişmelerin ardından 3.200 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, gram altına da yansırken yaklaşık 350 TL’lik bir değer kaybı yaşandı.

"BU DÜŞÜŞ, ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

TGRT Haber'de yayınlanan "Bilmedikleriniz" programında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, yaşanan düşüşlerin yatırımcıyı korkutmaması gerektiğine vurgu yaptı. Amcalar, "Bu tarz dalgalanmalar geçicidir. Panik satışı yapmak yerine bu süreci alım fırsatı olarak değerlendirmek daha mantıklı olur. Çünkü bu düşüş geçici bir süre etkili olacak" ifadelerini kullandı.

Bu altını alan köşeyi dönüyor! Nasri Amcalar açıkladı: Duyan kuyumcuya koşacak

ENFLASYON VERİLERİ VE FED KARARI BEKLENTİLERİ ETKİLİYOR

Amcalar, Amerika'da açıklanan son enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin de altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Bu durumun, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs ayındaki toplantısında faiz indirimi yapmaktan kaçınabileceği yönünde beklentileri güçlendirdiğini ifade etti. Amcalar, 2025 yılı itibarıyla faiz indirimi beklentilerinin halen geçerliliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.

ALTIN FİYATLARINDA YIL İÇİNDE YENİ ZİRVELER BEKLENİYOR

TL bazında değerlendirme yapan Amcalar, gram altının yıl içinde 5.000 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördüklerini belirtti. Bu nedenle elinde altın bulunanların, kısa vadeli düşüşlere aldırmadan yatırımlarını korumaları gerektiğine dikkat çekti.

Bu altını alan köşeyi dönüyor! Nasri Amcalar açıkladı: Duyan kuyumcuya koşacak

ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanacak Anneler Günü öncesi altın satışlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Vatandaşlar hem yatırım hem de hediye amaçlı altına yönelirken, talebin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

YATIRIMCI HANGİ ALTIN TÜRLERİNE YÖNELİYOR?

Yatırımlık altın ürünlerinde en çok gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Ata altını ve bilezik çeşitleri tercih ediliyor. Bu ürünler toplam talebin yüzde 60-70’ini oluştururken, kalan yüzde 30-40’lık bölüm ise takı ve mücevher grubundan oluşuyor. Özellikle düğün ve nişan hazırlığı yapan vatandaşlar, bu dönemi alım için fırsat olarak görüyor.

Bu altını alan köşeyi dönüyor! Nasri Amcalar açıkladı: Duyan kuyumcuya koşacak

AJDA BİLEZİK YATIRIMCININ GÖZDESİ OLDU

Son bir buçuk yıldır yatırımcıların dikkatini çeken altın türlerinden biri de "Ajda bilezik" oldu. Zikzak, simli, sedef, başak gibi farklı model seçenekleriyle çeşitlendirilen bu bilezik türü, hem estetik görünümü hem de yatırım açısından avantajlarıyla öne çıkıyor. Ajda bileziğe olan talep fazla olduğu için bu talebi de karşılamak için farklı modeller ve farklı çeşitleri atölyelerimiz yapmaya çalışıyor.

GRAM ALTIN VE AJDA BİLEZİK ARASINDA ALIM-SATIM FARKI DÜŞÜK

Gram altın, yatırımda en düşük kaybı sağlayan ürün olarak dikkat çekiyor. Alım-satım arasında yalnızca 20-30 TL fark bulunuyor. Örneğin, gram altının satış fiyatı 4.100 TL iken alış fiyatı 4.070 TL civarında seyrediyor. Ajda bilezikte ise bu fark gram başına yaklaşık 90 TL. 10 gramlık bir bilezikte, fiyat değişmese bile yatırımcı sadece 900 TL gibi cüzi bir farkla karşılaşıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 Çeyrek altını Kaç TL?
1 çeyrek altın şu anda 6.663 TL'den alıcı buluyor.
ETİKETLER
#altın fiyatı
#altın fiyatlari
#Gram Altın Fiyatı
#Ajda Bilezik
#Nasri Amcalar
#Ekonomi
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