Bu da oldu! sahibinden satılık cezaevi

20 Aralık 2024 12:25 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:31

İlan portallarında son dönemde birbirinden ilginç gayrimenkullar satışa çıkarılıyor. bunun son örneği Giresun'dan geldi. Giresun İl Özel İdaresi tarafından verilen ilan büyük ses getirdi.

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Mülkiyeti kendilerinde olan ve Keşap İlçesi Karabedir Mahallesinde bulunan açık cezaevini arsasıyla birlikte satışa çıkaran Giresun​ İl Özel İdaresi taşınmazın Kapalı Teklif (artırma) İhale Usulü ile satış ihalelerinin yapılacağını belirtti.

İLAN TARİHİ BELLİ OLDU

İlan.gov.tr'de yayımlanan ilanda cezaevi​ için istenen muhammen bedelin 19 milyon 750 bin TL olduğu da yer alırken fiyatın İstanbul'un gözde semtlerinde satılan bir daireye eş olması dikkatlerden kaçmadı.

İhalenin 30 Aralık 2024 tarihinde yapılacağı belirtilirken cezaevi ve arsasına bu fiyat üzerinden sahip olmak isteyenlerin yatıracağı geçici teminat tutarının ise 592 bin 500 TL olduğu bilgisi ilanda yer aldı.