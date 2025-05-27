Bu düzenleme yüzbinlerce memurun hayatını değiştirebilir! Maaş ve ikramiye artacak

Anayasa Mahkemesi, memurları sevindiren kritik bir karara imza attı. 3600 ek gösterge düzenlemesinde tarih engeli kaldırıldı. Peki kimleri kapsıyor, maaş ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? İşte detaylar...

Kamu çalışanlarının uzun süredir beklediği ek göstergeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), 3600 ek göstergeden yararlanma şartı olarak konulan “15 Ocak 2023’ten önce atanmış olma” kriterini iptal etti. Bu karar, özellikle Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında görev yapan yaklaşık 200 bin memurun ekonomik geleceğini doğrudan etkileyebilir.

OY BİRLİĞİYLE VERİLDİ

Takvimin haberine göre karar, bir GİH memurunun başvurusuyla açılan dava sonucu gündeme geldi. Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin talebiyle AYM’ye taşınan düzenleme, oy birliğiyle iptal edildi. Mahkeme, aynı görevi yapan memurlar arasında sadece atama tarihine göre ayrım yapılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

6 AYLIK SÜRE TANINDI

Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek iptal kararı, bu süreçte yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda doğrudan uygulanacak. Böylece 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayan memurlar da 3600 ek gösterge imkanından yararlanabilecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Karar; il özel idaresi müdürlerinden YÖK Genel Sekreterlerine, gardiyanlardan uzmanlara, itfaiyecilerden şube müdürlerine kadar çok geniş bir memur kitlesini ilgilendiriyor. GİH sınıfındaki bu memurlar artık ek göstergeden mahrum kalmayacak.

MAAŞ VE EMEKLİLİKTE ARTIŞ BEKLENİYOR

Ek gösterge, kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi ve aylıklarında belirleyici bir rol oynuyor. 3600 ek göstergeye geçişle birlikte özellikle emeklilikte yüzde 30’a varan artışlar gündeme gelebilir. Ayrıca, geçmiş dönem için toplu ödeme ihtimali de bulunuyor.

Bu kararın ardından gözler, yeni düzenlemenin Meclis’te nasıl şekilleneceğine çevrildi.