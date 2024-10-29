Bu hafta 1,24 milyar dolarlık altcoin piyasaya salınıyor! Bu 5 altcoine dikkat

29 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:12

Bu hafta, kripto para piyasasında heyecanla beklenen kilit açılımları gerçekleşecek ve toplamda 1,24 milyar dolar değerinde altcoin serbest bırakılacak. Piyasada son dönemde görülen dalgalanma ve belirsizliklerle birlikte bu kilit açılımlarının bazı altcoin fiyatlarını olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor. İşte bu haftanın dikkat çeken altcoin kilit açılımları ve detayları...

Celestia (TIA) Celestia, blokzincir projelerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde başlamasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş, modüler veri kullanılabilirlik ağı sunan bir proje. 30 Ekim’de Celestia, tam 175,56 milyon TIA token’ını serbest bırakmaya hazırlanıyor. Bu tokenler, erken yatırımcılara ve projeye katkı sağlayan kişilere dağıtılacak. Toplamda yaklaşık 920 milyon dolar değerindeki bu açılım, TIA’nın piyasa değerine baskı oluşturabilir ve fiyatında kısa vadeli düşüşlere neden olabilir.

OPTİMİSM (OP)

Ethereum​ ana ağı üzerindeki işlemleri daha hızlı ve daha düşük maliyetli hale getiren Optimism, Katman-2 çözümlerinden biri olarak biliniyor. OP token sahipleri, ağın yönetişiminde söz sahibi olabiliyor ve çeşitli karar alma süreçlerinde oy kullanabiliyor. 31 Ekim tarihinde, 31,34 milyon OP token piyasaya sürülecek ve ana yatırımcılar ile projeye katkı sağlayanlar arasında dağıtılacak. Bu açılım, Optimism’in değerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

SUİ (SUI)

2021 yılında, Diem blockchain projesi ve Move programlama dilinin geliştiricileri tarafından kurulan Sui, yüksek performanslı bir Katman-1 blokzincir ağı olarak faaliyet gösteriyor. Mysten Labs tarafından geliştirilen Sui, Proof-of-Stake (PoS) konsensüs mekanizmasını kullanıyor. 1 Kasım’da, yaklaşık 64,19 milyon SUI token serbest bırakılacak. Bu tokenler, A ve B serisi yatırımcıları, topluluk fonları ve Mysten Labs hazinesi arasında paylaştırılacak.

IMMUTABLE (IMX)

Immutable, NFT'leri Ethereum ağı üzerinde ölçeklendiren bir Katman-2 projesi. Geçmişte CoinList platformu üzerinde gerçekleştirilen IMX token satışında 12,5 milyon dolar toplayan proje, Tencent gibi dev yatırımcıların dikkatini çekerek 200 milyon dolarlık fon elde etmişti. 1 Kasım’da, projenin büyümesi ve ekosistem geliştirme için kullanılmak üzere 32,47 milyon IMX token serbest bırakılacak. Bu hamle, Immutable’ın piyasa fiyatında dalgalanmalara sebep olabilir.

ZETACHAİN (ZETA)

ZetaChain, farklı blockchain ağları arasında kesintisiz veri ve token transferine olanak tanıyan merkeziyetsiz bir platform olarak öne çıkıyor. Özellikle Ethereum ve Binance Smart Chain gibi ağlar arasında "cross-chain" iletişim sağlama özelliği ile tanınıyor. 1 Kasım’da, yaklaşık 54 milyon ZETA token, kullanıcı büyüme havuzları, ekosistem geliştirme fonları ve likidite teşvikleri gibi çeşitli alanlara tahsis edilmek üzere serbest bırakılacak.