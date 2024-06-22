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Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul'dan geldi! Hisse senetleri yüzde 2,87 değerlendi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
22 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:46
Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul&#039;dan geldi! Hisse senetleri yüzde 2,87 değerlendi

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. Borsa, altın, dolar ve euro yatırımcının yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı tatilini kapsayan haftada yatırım araçlarının performansı netleşti.

Bu hafta yatırım araçları içinde en iyi performans gösteren borsa oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yüzde 2,87

Borsa İstanbul'da işlemleri yapılan hisse senetleri haftalık oranda ortalama yüzde 2,87 değer kazandı.

Altının gram fiyatı yüzde 0,33, dolar/TL yüzde 0,45, euro/TL yüzde 0,60 oranında artarak yatırımcısını sevindirdi.

BU HAFTA EN ÇOK BORSA KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,87 değer kazanarak haftanın en çok kazandıranı oldu. 

Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul'dan geldi! Hisse senetleri yüzde 2,87 değerlendi - 1. Resim

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta en düşük 10.569,23 ve en yüksek 10.792,92 puanı gördü.

Borsa İstanbul bu haftayı 10.771,36 puandan tamamladı.

Yatırım fonları içinde de en çok kazandıran yüzde 3,59 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul'dan geldi! Hisse senetleri yüzde 2,87 değerlendi - 2. Resim

ALTIN, DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Geride bıraktığımız haftada altının gram fiyatı yüzde 0,33, dolar/TL yüzde 0,45, Euro/TL yüzde 0,60 değerlendi. 

Dolar 32,83 liraya çıkarken, Euro 35,11 lira oldu.

Bu hafta yatırım araçları arasında en yüksek getiri Borsa İstanbul'dan geldi! Hisse senetleri yüzde 2,87 değerlendi - 3. Resim

Gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 458 liraya çıktı.

Cumhuriyet altını 16 bin 310 liraya yükseldi.

Çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 90 liraya yükseldi.

Kaynak: tgrthaber.com
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