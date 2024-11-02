Bu haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte yatırım araçlarının performansı

02 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:46

Bu hafta altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ederken döviz piyasasında da hareketlilik gözlendi. Bu hafta kazandıran yatırım araçları belli oldu. Borsa, yatırım fonları, dolar, euro ve altın fiyatının haftalık performansı açıklandı.

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Bu hafta için yatırım araçlarının performansı açıklandı. Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler, yatırım fonları arasında kazandıranlar, altın dolar ve euronun grafiği analiz edildi. Peki, haftanın kazandıran yatırım araçları hangileri?

BİST 100 ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 azaldı. BIST 100 endeksi, en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı.

BORSADA BU HAFTA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Bu hafta hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 16,76712 ile Adel Kalemcilik ve yüzde 16,48352 ile Altınay Savunma olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -7,74749 ve yüzde -5,03597 ile Arçelik ve Garanti Bankası hisseleri oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU "KIYMETLİ MADEN"

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,56 ve emeklilik fonları yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,77 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ

Altının gram fiyatı yüzde 0,53 artış gösterdi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,53 yükselerek 3 bin 31 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,60 artarak 20 bin 600 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,58 artarak 5 bin 170 lira oldu.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

bu hafta Euro/TL yüzde 0,31, Dolar/TL ise yüzde 0,14 yükseldi. Doları 34,3360 liraya, Euro ise 37,3300'a liraya çıktı.