Bu hatayı yapan yandı! 15 bin lira ceza ödeyecek: Resmi Gazete’de yayımlandı

Her gün yüz binlerce çağrıya cevap vererek vatandaşların yardımına koşan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenler artık ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, acil durum hatlarını keyfi arayan ya da asılsız ihbarda bulunan kişilere idari para cezaları uygulanacak.

HATAYI TEKRAR EDEN KİŞİNİN CEZASI KATLANACAK

Düzenlemeye göre, 112 hattını gereksiz yere arayarak görevlilerle konuşan ya da ısrarlı çağrılarla hattı meşgul eden kişilere, il valileri tarafından 1500 TL idari para cezası kesilecek. Eğer yapılan ihbar asılsız çıkarsa ve bu durum olay yerine gelen ekiplerin tuttuğu tutanakla belgelenirse, ihbarı yapan kişiye 15 bin TL para cezası uygulanacak. Ayrıca, aynı kişi bir yıl içinde hem hattı meşgul etme hem de asılsız ihbarda bulunma fiilini tekrar ederse, cezalar iki katına çıkarılacak.

112 Acil Yardım Hattı yalnızca sağlık hizmeti (ambulans) için değil; polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi kolluk ve kurtarma birimlerine ulaşmak için de kullanılıyor. Hattın gereksiz yere meşgul edilmesi, gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirerek hayatları tehlikeye atabiliyor.