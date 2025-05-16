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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bu hatayı yapan yandı! 15 bin lira ceza ödeyecek: Resmi Gazete’de yayımlandı

112 Acil hattını asılsız ihbarlarla meşgul edenlere artık ceza kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, keyfi aramalar yapanlar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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Bu hatayı yapan yandı! 15 bin lira ceza ödeyecek: Resmi Gazete’de yayımlandı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:01

Her gün yüz binlerce çağrıya cevap vererek vatandaşların yardımına koşan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenler artık ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, acil durum hatlarını keyfi arayan ya da asılsız ihbarda bulunan kişilere idari para cezaları uygulanacak.

Bu hatayı yapan yandı! 15 bin lira ceza ödeyecek: Resmi Gazete’de yayımlandı

HATAYI TEKRAR EDEN KİŞİNİN CEZASI KATLANACAK

Düzenlemeye göre, 112 hattını gereksiz yere arayarak görevlilerle konuşan ya da ısrarlı çağrılarla hattı meşgul eden kişilere, il valileri tarafından 1500 TL idari para cezası kesilecek. Eğer yapılan ihbar asılsız çıkarsa ve bu durum olay yerine gelen ekiplerin tuttuğu tutanakla belgelenirse, ihbarı yapan kişiye 15 bin TL para cezası uygulanacak. Ayrıca, aynı kişi bir yıl içinde hem hattı meşgul etme hem de asılsız ihbarda bulunma fiilini tekrar ederse, cezalar iki katına çıkarılacak.

Bu hatayı yapan yandı! 15 bin lira ceza ödeyecek: Resmi Gazete’de yayımlandı

112 Acil Yardım Hattı yalnızca sağlık hizmeti (ambulans) için değil; polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi kolluk ve kurtarma birimlerine ulaşmak için de kullanılıyor. Hattın gereksiz yere meşgul edilmesi, gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirerek hayatları tehlikeye atabiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

112 arama cezası kaç TL?
Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye il valileri tarafından 1500 lira idari para cezası uygulanacak. ihbarın asılsız çıkması halinde olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ihbarcıya vali tarafından 15 bin lira idari para cezası kesilecek.
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