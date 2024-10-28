Bu kadarı da pes dedirtti! 90 TL'lik ayçiçek yağını zeytinyağı diye bakın ne kadara satmışlar

28 Ekim 2024 12:04 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:32

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi, gıda sahtekarlığını gözler önüne serdi. Markaların temel gıda ürenlerinde yaptığı hileler pes dedirtirken, hangi markalar olduğu ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte gıdada yapılan hileler.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda önemli bir adım atarak taklit ve tağşiş ürünler listesini yayımladı. Bu liste, gıda sahtekarlıklarını gün yüzüne çıkarıyor. Denetimlerini sıkılaştıran bakanlık, uygunsuzluk tespitlerini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde vatandaşlara sunuyor. Yayınlanan listeye göre, en çok sahtekarlık yapılan ürünlerin başında zeytinyağı​ geliyor. Listede zeytinyağı olarak satılan birçok ürünün tohum yağlarıyla karıştırılmış olarak satıldığı görülüyor.

KIRMIZI ETTE YAPILAN HİLEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kırmızı ette ise domuz, at ve eşek eti gibi karışımlar dikkat çekiyor. Ayrıca, lahmacunda sakatat ve baharatlarda boya karışımları da tespit edildi. Yoğurt, bal ve köfte gibi ürünler de sıkça hileye maruz kalanlar arasında yerini alıyor. Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Milliyet'e verdiği röportajda, bakanlığın gıdada sahtecilik yapanları iki ayrı listede açıkladığını belirtti. Sağlığı tehlikeye düşüren gıda ürünleri arasında sumak da bulunuyor; içinde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boyalar tespit edildi. Bu tür boyalar, sağlık açısından ciddi sorunlar teşkil ediyor.

SAHTEKARLAR YOĞURDA NİŞASTA KARIŞTIRDI

Yapılan denetimler ile Yoğurt gibi ürünlerde ise nişasta kullandığı öğrenildi. Nişasta, yoğurdun kıvamını artırmak için ekleniyor, ancak bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu biliniyor. Ayrıca, bazı yoğurtlarda natamisin de kullanıldığına dikkat çekildi; bu madde, yasal olmayan bir şekilde küf ve maya önleyici olarak ekleniyor. Bir diğer hile kırmızı et​ ürünlerinde görülüyor. Bu ürünlere ise soya proteini eklendiği öğrenildi. Markalar, protein değerini artırmak için ucuza temin ettikleri soya ile et karıştırıyor, bu da tüketicinin mali kaybına yol açıyor.

DENETİMLER İLE HİLECİLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sade yağ olarak adlandırılan ürünler de dikkat çekiyor. Gıda mevzuatına göre tereyağında yağ oranı en az %87 olmalıdır, ancak bazı markalar süt yağından çalarak daha düşük kaliteli yağlar kullanıyor. Tüketicilerin sahte ürünleri tespit edebilmesi ve şüpheli durumları bildirebilmesi için dikkatli olması gerekiyor. Gıda güvenliğinde denetimlerin artırılması ile bu tür sahtekarlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.