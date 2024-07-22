Bu mesaja sakın tıklamayın! Dolandırıcılar 1,3 milyon kişiye SMS attı

22 Temmuz 2024 11:57 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:02

Dolandırıcılar EPİAŞ'ı hedef aldı. Sahtekârlar, sadece elektrik ve doğalgaz piyasasında alım-satım teklifi yapmak isteyen şirketlerin girebildiği EPİAŞ'ın SMS uygulamasına sızdı. 1 milyon 287 bin 505 kişiye SMS atarak dolandırmaya çalıştı.

KART AİDATI İADENİZ ONAYLANDI MESAJI

Dolandırıcılar 1 milyon 287 bin 505 kişiye ''Adınıza kayıtlı 8.953 TL kart aidat iadeniz onaylanmıştır. Başvuru için linke tıklayın'' mesajı attı. Yaklaşık 1,3 milyon kişiye SMS gönderildi.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, arayan kişi kendisini EPİAŞ SMS uygulamasına yazılım altyapı desteği veren Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti firması yetkilisi E. olarak tanıttı.

‘Planlı bakım çalışması yapıyoruz. Hesabınızı 6 aydır kullanmadığınızı fark ettik. Kullanılmayan hesapları bloke etmek için sizinle bir SMS paylaşıyorum. Telefonunuzdan, SMS’le gelen kodu tuşlayarak girin’ şeklinde dolandırıcılık suçuna giren bir yönlendirme yaptı.

EPİAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şirket adına, şüphelilere yönelik suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda, şüpheli konumda ise söz konusu SMS’lerin gönderildiği bir IP numarası gösterildi.