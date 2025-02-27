Bu mesleği yapanlara KDV istisnası geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine yönelik KDV istisnası getirildiğini duyurdu. 1 Ocak 2022’den itibaren elde edilen kazançları kapsayan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle, sosyal medya içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine yönelik önemli bir vergi düzenlemesi hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bu meslek gruplarına belirli şartlar altında KDV istisnası uygulanacak.

KDV İSTİSNASI HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

Resmi Gazete’de duyurulan düzenleme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sosyal medya platformlarında metin, video, ses ve görsel içerikler üreten bireyler ile akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara yönelik uygulama geliştiren kişileri kapsıyor. Bu kişilerin söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler KDV’den muaf tutulacak.

Ayrıca, 1 Ocak 2024 itibarıyla istisna kapsamı genişletildi. Buna göre, bireysel kurs ve eğitim hizmetleri, veri işleme ve geliştirme çalışmaları, dijital ortamda gerçekleştirilen ürün tanıtımları gibi internet üzerinden kazanç sağlayan diğer bireysel girişimler de KDV istisnasına dahil edildi.

KİMLER KDV İSTİSNASINDAN YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki kişiler bu istisnadan yararlanabilecek:



Sosyal medya platformlarında içerik üreten bireyler,

Mobil uygulama geliştiricileri,

İnternet üzerinden bireysel kurs ve eğitim veren kişiler,

Dijital ortamda veri işleme ve geliştirme hizmetleri sunan bireyler,

Ürün tanıtımı gibi dijital hizmetlerden gelir elde edenler.

Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesi uyarınca vergilendirilen kazançlara konu olan mal ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacak. Böylece, internet ve dijital platformlar üzerinden gelir sağlayan bireysel girişimciler için önemli bir vergi avantajı sağlanmış olacak.