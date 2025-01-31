Bu meyvelerin kabuğu artık para ediyor, Avrupa’ya gönderiliyor: Çamaşır iplerinde kurutuyorlar

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Ocak 2025 11:17 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:23

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçelerinden kalan portakal, limon, mandalina ve turunç gibi meyvelerden gelir elde ediliyor. Meyvelerin kabukları çamaşır iplerinde veya köy evinin çatılarında kurutuluyor. Kurutulan kabuklar Ege Bölgesi ve Avrupa’ya gönderiliyor.

Adana’nın Kozan ilçesindeki meyvelerin artık kabukları para ediyor. Narenciyenin yetiştiği Adana’da çiftçiler portakal, mandalina ve turunçun kabuğunu çamaşır iplerine asıp kilosunu 20-25 liradan satıyor. AVRUPA'YA BİLE SATILIYOR Ayrıca narenciye bahçelerinde olan limon da çamaşır ipinde ve köy evlerinin çatılarında kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. İlçede kurutulan kabuklar Ege Bölgesi ve Avrupa’ya gönderiliyor. 130 haneli Turunçlu Mahallesi sakinleri sevincini dile getirdi. İLAÇ SANAYİSİNDE KULLANILIYOR Turunçlu köyünden Ahmet Yiğenoğlu, "10 kilodan 1 kilo kabuk çıkıyor. Ağaçlarda kalınca ağaçlara zarar veriyor biz de topluyoruz. Turunçların kabuğu ayrı içi ayrı değerlendiriliyor. Turunç ekşisi yapıyoruz. Bir yanda kazan kaynıyor bir yanda turunç, portakal narenciye kabukları soyuluyor. Kilosu 20-25 TL arasında satılıyor. Köye gelen toptancılara satılıyor, Ege bölgesine gidiyor. Kozmetik, ilaç sanayisinde kullanıyor. Ailecek oturup bu işi yapıyoruz" dedi. İlgili Haberler İşsiz vatandaşlara büyük fırsat! Çalışanlara da ek gelir olacak: İşte az parayla kurulabilecek 7 iş Hem fabrika hem okul: 1 yılda 1 milyon 6 bin lira ciro yaptılar