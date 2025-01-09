Bu olursa Bitcoin coşar! Merkez Bankaları hazırlık yapıyor

09 Ocak 2025 09:57 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:01

Fidelity'nin raporuna göre, 2025 yılında devletler ve merkez bankaları Bitcoin satın almaya başlayabilir. Kripto para, finansal istikrarsızlıkları önlemeye yönelik bir araç olarak kabul edilebilir. El Salvador, Bitcoin’i ulusal rezerv olarak benimseyen ilk ülke olurken, ABD ve diğer ülkeler de bu alanda adımlar atabilir.

Dünya çapında hükümetlerin ve merkez bankalarının 2025​ yılında Bitcoin​ satın almaya başlayabileceği öngörülüyor. Ünlü varlık yönetim şirketi Fidelity’nin yayımladığı rapora göre, yıllardır Bitcoin’e temkinli yaklaşan ülkeler bu tutumlarından vazgeçerek kripto para birimine yatırım yapabilir. Bu, Bitcoin’in uluslararası finans sistemindeki yerini daha da sağlamlaştırabilir.

BİTCOİN REZERVİ DÖNEMİ BAŞLIYOR MU?

Fidelity’nin analizine göre, bazı ülkeler ve merkez bankaları finansal istikrarsızlıklara karşı bir önlem olarak Bitcoin’i, tıpkı altın rezervleri gibi, portföylerine dahil edebilir. Rapor, özellikle enflasyon, para birimlerinin değer kaybı ve bütçe açıkları gibi sorunlarla karşı karşıya olan ülkelerin Bitcoin’e yönelmek zorunda kalacağını öne sürüyor.

Bitcoin’in 100 bin dolar eşiğini aşması ve kripto dostu ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve hazırlığı bu tahminleri destekliyor. Trump, seçim kampanyasında ABD’nin Bitcoin rezervi oluşturması gerektiğini savunmuş ve bu doğrultuda Wyoming Senatörü Cynthia Lummis’in sunduğu “BITCOIN Yasası”na destek vermişti. Yasa tasarısı, ABD Hazine Bakanlığı’nın beş yıl içinde 1 milyon Bitcoin satın almasını öngörüyor. Bu alım, mevcut Bitcoin fiyatıyla yaklaşık 94 milyar dolara mal olacak.

ÜLKELER SESSİZCE HAREKET EDEBİLİR

Rapora göre, bazı ülkeler Bitcoin’i gizlice satın alabilir. Bunun nedeni, duyurunun piyasalarda spekülatif hareketlere yol açarak fiyatları yükseltme riski taşıması. Ancak böyle bir hareket, Bitcoin’in bir değer saklama aracı olarak kabul edilmesini hızlandırabilir.

EL SALVADOR ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bitcoin’i ulusal rezerv olarak benimseyen ilk ülke olan El Salvador, bugüne kadar yaklaşık 6.000 Bitcoin biriktirdi. Bu miktarın güncel değeri 550 milyon doları aşıyor. El Salvador’un bu öncü tutumu, diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceği yönünde işaretler veriyor.

FİDELİTY VE BİTCOİN YATIRIMLARI

Fidelity, geleneksel finans kurumları arasında Bitcoin ETF'si çıkaran ilk şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, Bitcoin’in geleneksel finans sistemini kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

RİSK VE FIRSATLAR DENGESİ

Bitcoin yatırımı yapmak, ülkeler için bir fırsat olduğu kadar risk de barındırıyor. Fidelity analisti Matt Hogan, “Bitcoin almamak, almak kadar riskli hale gelebilir” diyor. Ancak Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle olası zararların göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurguluyor.