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 | Bengü Sarıkuş

Bu otomobil hisseleri uçuşa geçti! Borsada uzlaşma rüzgarı

ABD ile Avrupa Birliği arasında varılan ticaret anlaşması, Avrupa otomotiv sektöründe olumlu bir etki yarattı. Trump ve Von der Leyen’in görüşmesinin ardından açıklanan anlaşmayla birlikte Stellantis, Mercedes-Benz, Volvo ve Ferrari gibi üreticilerin hisseleri yükseldi.

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Bu otomobil hisseleri uçuşa geçti! Borsada uzlaşma rüzgarı
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:19

ile Avrupa Birliği () arasında dün varılan , Avrupa merkezli otomobil üreticilerinin hisselerinde artışa yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında gerçekleşen görüşmenin ardından açıklanan anlaşma, özellikle sektöründe pozitif bir hava yarattı.

Bu otomobil hisseleri uçuşa geçti! Borsada uzlaşma rüzgarı

HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Anlaşmanın ardından hisseleri yüzde 2,8, yüzde 2,2, Volvo yüzde 1,4, Ferrari ise yüzde 0,6 oranında değer kazandı.

Bu otomobil hisseleri uçuşa geçti! Borsada uzlaşma rüzgarı

ABD- AB ANLAŞMASINDAN NE SONUÇ ÇIKTI?

Trump, AB ile enerji, savunma ve yatırım alanlarını kapsayan çerçeve bir ticaret anlaşmasına varıldığını açıkladı. AB'nin, ABD’den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve 600 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı kabul ettiğini söyledi. Ayrıca AB, ABD ürünlerine uygulanan gümrük tarifelerini kaldıracak ve pazarlarını tamamen açacak.

Bu otomobil hisseleri uçuşa geçti! Borsada uzlaşma rüzgarı

Trump, aynı zamanda otomobiller dahil tüm AB ürünlerine yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtirken "Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması" ifadelerini kullandı.

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#mercedes-benz
#ab
#otomotiv
#hisse senedi
#stellantis
#Abd
#Ticaret Anlaşması
#Ekonomi
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