Bu otomobil hisseleri uçuşa geçti! Borsada uzlaşma rüzgarı

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında dün varılan ticaret anlaşması, Avrupa merkezli otomobil üreticilerinin hisselerinde artışa yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında gerçekleşen görüşmenin ardından açıklanan anlaşma, özellikle otomotiv sektöründe pozitif bir hava yarattı.

HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Anlaşmanın ardından Stellantis hisseleri yüzde 2,8, Mercedes-Benz yüzde 2,2, Volvo yüzde 1,4, Ferrari ise yüzde 0,6 oranında değer kazandı.

ABD- AB ANLAŞMASINDAN NE SONUÇ ÇIKTI?

Trump, AB ile enerji, savunma ve yatırım alanlarını kapsayan çerçeve bir ticaret anlaşmasına varıldığını açıkladı. AB'nin, ABD’den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve 600 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı kabul ettiğini söyledi. Ayrıca AB, ABD ürünlerine uygulanan gümrük tarifelerini kaldıracak ve pazarlarını tamamen açacak.

Trump, aynı zamanda otomobiller dahil tüm AB ürünlerine yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtirken "Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması" ifadelerini kullandı.