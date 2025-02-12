Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İsa Karakaş SSK Bağkur ve memur emeklisi için uyardı: Bu paralar SGK'da unutuluyor! '5 yıl içinde başvurmazsanız...'

SGK'dan kimlerin ödenek alabileceği, şartları ve toplu ödeme hakkı hakkında detaylı bilgi geldi. 5 yıl içinde başvurmazsanız hakkınızı kaybedersiniz. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK'nın sunduğu gizli kalmış hakları anlattı. İşte SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu para almanın yolları, şartlar ve başvuru süreci.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsa Karakaş SSK Bağkur ve memur emeklisi için uyardı: Bu paralar SGK'da unutuluyor! '5 yıl içinde başvurmazsanız...'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 11:10

SGK'dan alınan yardımları hakkında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş uyardı. Vefat eden yakınınızdan cenaze ödeneğine ve toplu para ödemesine hak kazanabilirsiniz. SGK cenaze ödeneği miktarlarını ve kimlerin bu ödemelerden yararlanabileceğini açıkladı. Ayrıca, 5 yıl içinde başvurmanız gerektiğini belirtti.

SGK’DA UNUTULAN ÖDEMELER

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Sosyal Güvenlik Kurumu sadece emeklilik maaşı vermiyor. emeklilik maaşı dışında başka ödenekler, toplu para ödemesi de söz konusu. Öyle ödemeler var ki birçok vatandaşımız bunun farkında değil. Dolayısıyla bununla ilgili bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.

ÖLÜM AYLIĞI VE CENAZE ÖDENEĞİ ALABİLİRSİNİZ

SSK'lı olsun Bağkurlu olsun vefat ettikten sonra cenaze ödeneği alma hakkı bulunmaktadır. Bu cenaze ödeneği 3850 TL'ydi. 2025 yılında yüzde 44,38 arttı. 4888 TL oldu. Yani herhangi bir yakınınız ölmüşse cenaze ödeneği alma hakkınız var. Sizler almazsanız belediye alacak.

Bunun şartları nedir? Eşiniz, babanız, kardeşiniz diyelim ki işte iş kazası sonucu ölmüşse sürekli iş göremezlik geliri, malul aylığı, engelli aylığı ya da yaşlılık maaşı alırken emekliyken ölmüşse bunu alma hakkınız var. Emekli değilse ölmeden önce 360 gün SGK primi varsa yine bunu alma hakkınız var.

Bunu kim alabilir? Öncelikle eş talep edebilir. Eşten sonra çocuklar talep edebilir. Eş, çocuk yoksa bu durumda anne babası talep edebilir. Anne babası da yoksa kardeşleri de talep edebilir. Aradan çok zaman geçti, bir daha geri alabilir miyiz, diye soranlar var. Evet 5 sene geçmemişse bu cenaze ödeneğini gidip alabilirsiniz.

115 BİN TL’YE KADAR CENAZE YARDIMI

Bu ödenek fiyatı çok değişiyor. Eğer ki ölen kişi memur emeklisi ise memursa yani emekli sandığına bağlı bir memursa bu durumda bu ödenek 19 bin 240 TL oluyor. Bakın SSK ve Bağkurlar için 4888 lira iken emekli sandığına tabi memur olması halinde 19.240 TL.

Eğer ki milletvekili ise 115 bin 442 liralık cenaze yani ölüm yardımı yapılıyor.

EŞİNİZ YA DA BABANIZ VEFAT ETTİ ANCAK MAAŞ BAĞLANMIYOR MU?

Babanız vefat etti ancak maaş bağlanmıyor. Maaş bağlanma şartları yoksa bu durumda ne alabilirsiniz? Emeklilik maaşı bağlanması mümkün değilse bu durumda ölen babanızdan dolayı ya da eşinizden dolayı toplu para alma hakkınız var. Onun ödemiş olduğu primleri toplu bir şekilde alma hakkınız var. Bunun için ne yapacaksınız?

Toptan ödeme istemiyle bulunduğunuz ildeki SGK'ya gittiğiniz zaman SGK'nın vereceği formu doldurduğunuzda hem cenaze ödeneğini hem de toplu parayı alma durumunuz var. Eğer kişiden dolayı dul ve eğitim maaşı bağlanıyorsa toplu para ödenmez. Sürekli maaş ödenmesi söz konusu olur ama emekli maaşı yani du eğitim maaşı bağlanması mümkün değilse şartları yerine gelmemişse ödediği primleri toplu bir şekilde alabiliyorsunuz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatı yükseldi manipülasyon uyarısı geldi! İslam Memiş "piyasanın gizli şifresi" diyerek uyardı: "Bu hatayı yapana geçmiş olsun"

Sıkça Sorulan Sorular

Ölüm yardımı ve cenaze ödeneği aynı mı?
Cenaze yardımı ve cenaze ödeneği olarak da bilinen ölüm yardımı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi kişilerin vefatı durumunda, cenaze masraflarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Cenaze yardımı parası ne kadar?
Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden (2025 yılı için 4.888. TL) ödenecektir. Hak sahiplerine ölüme bağlı toptan ödeme yapılmış olması, cenaze ödeneği ödenmesine engel teşkil etmeyecektir

Sıkça Sorulan Sorular

Vefat eden kişinin emekli maaşı ne zaman kesilir?
5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez. 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir.
ETİKETLER
#SGK Uzmanı
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.