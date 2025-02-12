İsa Karakaş SSK Bağkur ve memur emeklisi için uyardı: Bu paralar SGK'da unutuluyor! '5 yıl içinde başvurmazsanız...'

SGK'dan alınan yardımları hakkında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş uyardı. Vefat eden yakınınızdan cenaze ödeneğine ve toplu para ödemesine hak kazanabilirsiniz. SGK cenaze ödeneği miktarlarını ve kimlerin bu ödemelerden yararlanabileceğini açıkladı. Ayrıca, 5 yıl içinde başvurmanız gerektiğini belirtti.

SGK’DA UNUTULAN ÖDEMELER

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Sosyal Güvenlik Kurumu sadece emeklilik maaşı vermiyor. emeklilik maaşı dışında başka ödenekler, toplu para ödemesi de söz konusu. Öyle ödemeler var ki birçok vatandaşımız bunun farkında değil. Dolayısıyla bununla ilgili bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.

ÖLÜM AYLIĞI VE CENAZE ÖDENEĞİ ALABİLİRSİNİZ

SSK'lı olsun Bağkurlu olsun vefat ettikten sonra cenaze ödeneği alma hakkı bulunmaktadır. Bu cenaze ödeneği 3850 TL'ydi. 2025 yılında yüzde 44,38 arttı. 4888 TL oldu. Yani herhangi bir yakınınız ölmüşse cenaze ödeneği alma hakkınız var. Sizler almazsanız belediye alacak.

Bunun şartları nedir? Eşiniz, babanız, kardeşiniz diyelim ki işte iş kazası sonucu ölmüşse sürekli iş göremezlik geliri, malul aylığı, engelli aylığı ya da yaşlılık maaşı alırken emekliyken ölmüşse bunu alma hakkınız var. Emekli değilse ölmeden önce 360 gün SGK primi varsa yine bunu alma hakkınız var.

Bunu kim alabilir? Öncelikle eş talep edebilir. Eşten sonra çocuklar talep edebilir. Eş, çocuk yoksa bu durumda anne babası talep edebilir. Anne babası da yoksa kardeşleri de talep edebilir. Aradan çok zaman geçti, bir daha geri alabilir miyiz, diye soranlar var. Evet 5 sene geçmemişse bu cenaze ödeneğini gidip alabilirsiniz.

115 BİN TL’YE KADAR CENAZE YARDIMI

Bu ödenek fiyatı çok değişiyor. Eğer ki ölen kişi memur emeklisi ise memursa yani emekli sandığına bağlı bir memursa bu durumda bu ödenek 19 bin 240 TL oluyor. Bakın SSK ve Bağkurlar için 4888 lira iken emekli sandığına tabi memur olması halinde 19.240 TL.

Eğer ki milletvekili ise 115 bin 442 liralık cenaze yani ölüm yardımı yapılıyor.

EŞİNİZ YA DA BABANIZ VEFAT ETTİ ANCAK MAAŞ BAĞLANMIYOR MU?

Babanız vefat etti ancak maaş bağlanmıyor. Maaş bağlanma şartları yoksa bu durumda ne alabilirsiniz? Emeklilik maaşı bağlanması mümkün değilse bu durumda ölen babanızdan dolayı ya da eşinizden dolayı toplu para alma hakkınız var. Onun ödemiş olduğu primleri toplu bir şekilde alma hakkınız var. Bunun için ne yapacaksınız?

Toptan ödeme istemiyle bulunduğunuz ildeki SGK'ya gittiğiniz zaman SGK'nın vereceği formu doldurduğunuzda hem cenaze ödeneğini hem de toplu parayı alma durumunuz var. Eğer kişiden dolayı dul ve eğitim maaşı bağlanıyorsa toplu para ödenmez. Sürekli maaş ödenmesi söz konusu olur ama emekli maaşı yani du eğitim maaşı bağlanması mümkün değilse şartları yerine gelmemişse ödediği primleri toplu bir şekilde alabiliyorsunuz."

Sıkça Sorulan Sorular Ölüm yardımı ve cenaze ödeneği aynı mı? Cenaze yardımı ve cenaze ödeneği olarak da bilinen ölüm yardımı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi kişilerin vefatı durumunda, cenaze masraflarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımdır.

Sıkça Sorulan Sorular Cenaze yardımı parası ne kadar? Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden (2025 yılı için 4.888. TL) ödenecektir. Hak sahiplerine ölüme bağlı toptan ödeme yapılmış olması, cenaze ödeneği ödenmesine engel teşkil etmeyecektir