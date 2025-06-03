Bu rakamları görmeden markete gitmeyin! İşte Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Peki Türkiye'de bir tüketici en yüksek bedeli hangi kaleme ödüyor? En çok ucuzlayan ürün hangisi? İşte tüketici için rehber niteliğinde rakamlar...

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 14,29 fiyat artışı görülen posta hizmetleri en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 18,81 azalışla yumurta oldu.

EN ÇOK UCUZLAYAN YUMURTA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mayıs ayında en fazla fiyat artışı yüzde 14,29 ile posta hizmetlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 18,81 azalışla yumurta oldu.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI HANGİ ÜRÜNLERDE OLDU?

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; çocuk giyim yüzde 11,52, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 9,77, kadın giyim yüzde 9,03, şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) yüzde 8,92, taze meyveler yüzde 8,26 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; yumurta yüzde 18,81, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 18,58, taze balık yüzde 6,7, tavuk eti yüzde 3,73, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 3,56 olarak gerçekleşti.