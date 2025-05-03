Bu telefonlar için toplatma kararı çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne dört cep telefonu modeli ve bir kablosuz hoparlör cihazı dahil edildi ve Bakanlık tarafından bu ürünler için toplatılma kararı çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa dört cep telefonu modeli ile bir kablosuz hoparlör cihazı ekledi.

BU TELEFONLAR TOPLATILACAK

Listeye eklenen ürünlerin; Reeder S19 Max Pro S Zoom, Dıjıtsu Dct 90, Hikıng X11 ve X9 isimli cep telefonu modelleri olduğu bildirildi. Bildirimin açıklama kısmında, ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin bazı maddelerindeki gereklere uymadığı belirtildi.

Listede bir de kablosuz hoparlör yer aldı. Mercusys Ac 1200 model kablosuz hoparlörün de Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu bildirildi.



GÜBİS NEDİR?

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.

Platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşuyor.