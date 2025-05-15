Bu yaz herkesin maaşı değişecek! Faruk Erdem tüm detayları anlattı

Yaz ayları yaklaştıkça hem emekliler hem de kamu çalışanları için önemli ekonomik gelişmeler gündemde. Emekli ikramiyesi kimlere ve ne kadar verilecek? memur maaş artışı ne kadar gerçekleşecek? Emekli ve engelli aylığı tutarı ne olacak? Faruk Erdem tüm merak edilenleri cevapladı...

Özellikle emekliler, memurlar, kamu çalışanları ve sosyal yardım alan vatandaşlar açısından hem maaş artışları, hem de ikramiyeler, promosyonlar ve toplu sözleşme görüşmeleri nedeniyle önemli gelişmeler yaşanacak. Bu yılın toplu sözleşme yılı olması ise yaz aylarının etkisini daha da artırıyor.

İşte önümüzdeki 4 ayda yaşanacak önemli gelişmeler

MAYIS AYINDA İŞÇİLER İÇİN HANGİ GELİŞMELER OLACAK?

Mayıs ayı içinde kamuda çalışan 600 bin işçi için toplu sözleşmelerin tamamlanması bekleniyor. İşçi tarafı günlük en az 1.800 TL ücret, 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 50 ikinci 6 ayı için yüzde 25 artış ve yüzde 10 refah payı istiyor. Kamu tarafının teklifi bekleniyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ARTACAK MI?

Mayıs ayı içinde beklenen bir başka gelişme ise emeklilerin banka promosyonlarının yeniden belirlenmesi. Bankaların SGK ile yeniden sözleşme yapması bekleniyor. Böylece en düşük 8-12 bin lira olan promosyon yükselecek. Özel bankalar şu anda 27 bin liraya kadar çıkmış durumda.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılın ikinci ikramiyesi bu ay ödenecek. Emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar ile diğer hak sahiplerine Kurban Bayramı öncesi ikramiyeleri ödenecek. Bu yıl 3 bin lira olan ikramiye 4 bin liraya çıkartıldı. Emekliler ikinci ikramiyeyi de 4 bin lira olarak alacak. Dul ve yetimler ise maaş hisse oranına göre ikramiye alacak. Toplam ikramiye 8 bin lirayı bulacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. İkramiyeler de bir önceki hafta yani 2-5 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Temmuz ayında tüm emekliler, kamu çalışanları ve memurlar yılın ikinci artışını alacak. Memur maaş artışıyla birlikte tüm sosyal ödemeler de yükselecek.

MEMURLARIN GÖZÜ TOPLU SÖZLEŞMEDE

Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanları ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirleniyor. Öncelikle memurlar ve memur emeklilerinin 2026 ile 2027 yıllarında alacakları 4 ayrı zam oranları kesinleşecek. Yine kamu çalışanlarının diğer mali ve sosyal hakları iyileştirilecek. Ayrıca diğer haklarla ilgili talepler masaya gelecek.

MEMUR MAAŞ ARTIŞI KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Memur maaş katsayısındaki artış oranı sosyal ödemeler, kıdem tazminatı, destek ödemeleri gibi birçok kalemi de artıracak. Temmuz memur maaş artış tahminine göre yeni ödeme rakamları şöyle olacak:

65 YAŞ AYLIĞI: 4 bin 664 lira aylık 5 bin 443 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 345 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 518 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI: 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği memur zammıyla 11 bin 817 lira seviyesine gelecek.

AİLE YARDIMI: Artış yüzde 16.71 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 301 liradan 2 bin 686 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 506.28 liradan 590.88 liraya, 6 yaş üstü için 253.14 liradan 295.44 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN RAKAMI NE OLACAK?

Halen tazminat tavanı 46 bin 655 lira. Yeni tavan temmuz artışı 16.71 olursa 54 bin 451 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 54 bin 38 lira kıdem tazminatı ödenecek.