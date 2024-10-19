Bu yıl emekli olmayan memurların da maaşı kesilecek! Özgür Erdursun 2025 yılı için uyardı: Bağkur 7200 beklentisi hayal mi oluyor?

19 Ekim 2024 11:49 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:50

Ocak 2025'teki emekli ve çalışan maaş zamları için geri sayım başladı. Emekli zamları son altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Yılın son çeyreğinde beklentiler de netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, memur ve emekli maaşları için zam oranlarını duyurdu. Erdursun ayrıca Bağkur 7200 beklentisi için de konuştu. Deneyimli uzman vatandaşlara 'Muhakkak 2024'te emekli olmaları gerekiyor' dedi.

En düşük emekli maaşı​, asgari ücret​, SSK​ ve Bağkur​ ile Emekli sandığı için geri sayım sürüyor. 2025 yılında maaşlar değişecek. Emekli umutlu bekleyişini sürdürürken asgari ücretliler ise beklentileri yükseltti. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon​ rakamlarının açıklanmasının ardından tablo netleşecek. En düşük emekli maaşının yanı sıra farklı tutarlardaki maaşlarda da ocak ayında artışa gidilecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, memur ve emekli maaşları için zam oranlarını duyurdu.

EMEKLİ AYLIKLARINDA KISA VADEDE BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

Özgür Erdursun'un öne çıkan açıklamaları şöyle;

"AK Parti içerisinde bir çalışma belki yapıyorlar ya da Cumhurbaşkanına sunmaya ve Hazine Maliye Bakanına sunmaya çalışıyorlar ama onlardan geri dönüyor olabilir. Türkiye'nin durumu çok iyi değil ekonomik olarak. Çünkü Türkiye'nin vergi gelirleri var. Bunu da arttırmaya çalışıyor ancak bu vergi gelirlerine karşılık bir de Türkiye'nin giderlerinde de en büyük kalem maalesef faiz giderleri. Çok yüksek oranda faiz giderleriyle Türkiye karşı karşıya.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ocak Eylül tarihleri arasında 9 ayda topladığı vergi geçen yıla göre yüzde 72. oranında artmış. Geçen yıl devletin kasasına giren para yüzde 72.2 oranında arttı ama emeklinin cebine bu kadar giriş olmadı. Asgari ücretlerin de giriş olmadı. Bu paranın büyük bir kısmı maalesef uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle faize gidiyor. Yatırımlar eskisi gibi değil artık yatırımlara da paralar gitmemeye başladı. Kurumların ödediği vergiyi bakın kurumlardaki artış yüzde 37 ama bütün fatura dar gelirlerinin üstüne kaldı. Yani hepimizin üstüne kaldı. Sabit dar gelirli ve gerçekten vergisini veren vatandaşın üstüne kaldı.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Ocak ayında asgari ücret düşük oranda artacak, emekli aylıkları düşük oranlarda artırılacak, memurların aylıkları da düşük oranda artırılacak. Emekliliğini 2025 yılına bırakanlar büyük kayıplar yaşayacak. 2026 bırakanlar da kayıplar yaşayacak.

Asgari ücretin maksimum olacağı rakam 22 bin TL olarak düşünüyorum. Bunu maksimumda düşünüyorum. Asgari ücret 17 bin lira asgari ücrete % 30'luk artış yapılırsa yaklaşık 22.000 yani 2530 TL arasındaki bir bantta artış olur diye düşünüyorum. Maksimum yüzde 30 verilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

En düşük emekli aylığı şu anda 12.500 liraya tamamlanıyor. 12.500 lira olan en düşük aylığa da yaklaşık yüzde 20'lik bir artış olacağını öngörüyorum. Bu da en düşük aylığı 15.000 liraya tamamlar.

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15 memur ve memur emeklilerine de yüzde 10 civarında bir artışın yapılacağını öngörüyorum.

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

2024 yılında emekliliğini düşünen kişiler 'ya ben işte 2025'e bırakayım da biraz kıdem tazminatımı fazla alırım' derse çok büyük hata yapar. Muhakkak 2024'te emekli olmaları gerekiyor. Madem emekliliğe karar verdiniz 2024'te emekli olmalısınız.

Tabii kimler için bu? En düşük aylık alanları kastetmiyorum. 15.000 lira ve üstünde emekli aylığı olan kişiler için bu önemli. Yoksa en altta aylık alacak olan kişiler için ha 2024 ha 2025 önemli değil. Çünkü zaten aylığı en alta tamamlanan aylık.

Özellikle işveren bu kişileri çalıştırmayacak mı çalıştıracak m? Ya da o iş yeri dışında başka yerde çalışma imkanı olacak mı olmayacak mı? Aylığına göre, brüt primine göre çalışırsa kaç yılda parasını amorte eder? Bu kısımlar çok önemli. Çünkü yüzde 33 kayıp çok normal bir kayıp değil.

Bu ekonomik krizde bir de paramı kaç yılda amorte ederim diye hesaplamalar yapıldığı zamanda işte cebine girecek paranın değerine de bakılarak çok detaylı hesaplamalar yapmaları gerekiyor. Ama 2024'te şu anda emekli olmak avantajlı. Bunu herkes değerlendirsin.

MEMURLARDA DA DÜŞÜŞ OLACAK

Memurlarda 1 Ekim 2008'den önce ve sonra memur olanlara göre ikiye ayırıyoruz. Bu tarihten sonra memur olanlarda onlarda 2025'e bırakırlarsa aylıklarında düşme söz konusu olacak. Onu da söylemiş olayım.

EYT DEĞİŞİKLİĞİ VEYA İPTALİ OLUR MU?

EYT ile ilgili bir problem tabii ki olmaz. Yasa çıkmış 3 Mart 2023'te emeklilik için müracaatta bulunanlar emekli olmuş bundan sonra müracaatta bulunacaklar da eksisini noksanını tamamlayıp müracaatta bulunacaklar. Yani böyle bir şey yüzde 100 olamaz deme şansımız tabii yok. Yani kesin net bir şey söylemememiz lazım ama bunu ben çok zor görüyorum. Artık EYT yasası çıktı bundan sonra emeklilik için eksiği olan kişiler yaklaşık 2 milyon küsur kişi var EYT'li ancak ne yapacağını bilmeyen herhangi bir eee kendisiyle ilgili çalışma da yapmayan eksiğimi nasıl tamamlarım hangi yolla emekli olurum diye bu işi bilmeyen kişiler de var. İşte gün çakışması, son 1261 güne takılan bağkur emekli sandığı, yani çok kişi de EYT'de zaten emekli olamıyor.

Bakın EYT'li emekli olamıyor. Özellikle 3600 gün, kadınlar 58 erkekler 60, Bağkur'dan 5400 günü bekleyenler... Bu kısımlara EYT çok da faydalı olmadı. Bu nedenle de hep söylüyorum ne zaman emekli olacağınızı nasıl emekli olacağınızı bilmelisiniz. Doğru bir yolda mı gidiyorsunuz en azından onu öğrenin.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİSE GELDİ Mİ?

Meclis açıldı. Şu ana kadar Meclise emeklilerle, çalışanlarla, memurlarla, işçilerle, kamu işçileriyle, stajyerlerle, çıraklarla, Bağkur ya da emekli aylıkları ile ilgili herhangi bir çalışma gelmedi. Bağkur 7200 beklentisi vardı o da şu an görüşülmüyor."